Kobalt und Kupfer mit Chancen

In 2019 war der Kobaltpreis mehr volatil. Kobalt ist ein Schlüsselelement in Lithium-Ionen-Batterien. Die Preise lagen durchschnittlich bei etwa 16 US-Dollar pro Pfund. Zur Erinnerung: Im Jahr 2018 kostete das Pfund Kobalt mehr als 40 US-Dollar.

Im zweiten Halbjahr 2019 ging zwar der Absatz von Elektrofahrzeugen in China etwas zurück. Aber diese Rückläufigkeit des chinesischen Elektrofahrzeugmarktes wird, so die Experten, im Jahr 2020 zu einer starken Erholung führen. Mit Nachholbedarf wird daher gerechnet. So beispielsweise von Marktkenner Roskill. Kobalt findet sich nicht nur in den Batterien, sondern auch in Nickellegierungen, Werkzeugen, Magneten und Katalysatoren. Auch aus diesen Bereichen wird mit einer steigenden Nachfrage gerechnet.

Kobaltunternehmen wie First Cobalt – https://www.rohstoff-tv.com/play/first-cobalt-und-glencore-schliessen-vereinbarung-fuer-neustart-der-raffinerie-ab/ – sollten für den nötigen Nachschub sorgen. Zusammen mit Glencore will First Cobalt schon bald in Nordamerika Kobalt auf der Iron Creek-Liegenschaft produzieren. Das Projekt beinhaltet reichhaltige Kobalt-Kupfer-Ressourcen, die von hoher strategischer Bedeutung für die heimische Kobalt-Versorgung sind.

Kupfer hat in den letzten Monaten preislich wieder angezogen. Das ist ein gutes Zeichen, denn „Dr. Copper“, wie Kupfer auch genannt wird, ist ein Indikator für die Weltwirtschaft. Im Januar 2020 ist Kupfer auf zwischenzeitlich gut 6.300 US-Dollar je Tonne gestiegen und hat damit den höchsten Wert seit April 2019 erreicht. Größter Kupferimporteur ist China. Ob Kupfer Ende des Jahres im Überschuss vorhanden ist oder ein Defizit zu Buche schlägt, da sind die Meinungen uneinheitlich. Aktuell ist die Versorgung mit Kupfer jedenfalls verknappt.

Positiv ist dies für Kupfergesellschaften wie Copper Mountain Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-skeena-resources-caledonia-mining-copper-mountain-und-millennial-lithium/ -. Dieses Unternehmen besitzt 75 Prozent an der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia. Von derzeit rund 90 Millionen Pfund Kupferproduktion soll die Produktion auf jährlich 116 Millionen Pfund Kupfer ausgeweitet werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Cobalt (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-cobalt-corp/ -) und Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/