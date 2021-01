Kodiak Copper – Jährlicher Aktionärsbrief



5. Januar 2021 – Vancouver, British Columbia

Sehr geehrter Investor,

2020 war für uns ein Jahr der Entdeckung!

Kodiak Copper hat ein äußerst bedeutsames und bahnbrechendes Jahr 2020 hinter sich. Wir konnten unsere ersten Ergebnisse aus einer neuen Entdeckung melden, bei der es sich um ein erstklassiges Kupfer-Gold-Porphyr-System im Projekt MPD handeln könnte, haben fast $ 18 Millionen an Kapital gesichert und eine bedeutende, angesehene Bergbaufirma als wichtigen Aktionär gewonnen – all dies führte zu einer signifikanten Erhöhung unseres Aktienkurses und unserer Bewertung. Ich freue mich sehr zu melden, dass 2021 ein gleichermaßen spannendes Jahr zu werden verspricht, möchte aber zunächst dem engagierten Team von Kodiak, unseren Aktionären, Unterstützern und lokalen First Nations, die alle zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen haben, meinen herzlichen Dank aussprechen.

Man kann sagen, dass unser erstes kleines Bohrprogramm im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia von Anfang an erfolgreich war. Im Januar konnte Kodiak die Ergebnisse aus einer neuen Entdeckung melden, die wir als Gate-Zone benannt haben. Das Entdeckungsbohrloch war von der Festgesteinsoberfläche bis in eine Tiefe von 800 Metern mineralisiert und wies Intervalle mit Gehalten auf, die mit jenen aus den benachbarten Kupferminen vergleichbar sind. Dies war das erste Anzeichen dafür, dass unterhalb der flachen historischen Bohrungen in MPD noch auszuschöpfendes Potenzial besteht – eine Bestätigung des Ansatzes unseres Explorationsteams, das von Chris Taylor, dem Chairman und Gründer von Kodiak, geleitet wird.

Unserer Entdeckung der Gate-Zone folgte im März eine Umfirmierung unseres Unternehmens in Kodiak Copper, um unserem neuen Fokus auf das rote Metall Rechnung zu tragen. Nach Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von $ 2,8 Millionen und einer Aktienzusammenlegung machten wir uns daran, an unseren anfänglichen Explorationserfolg anzuknüpfen.

Die Bohrungen in der Gate-Zone wurden im Sommer wieder aufgenommen, und trotz der globalen Pandemie konnten wir, aufgrund des Standorts von MPD in einem etablierten Bergbaurevier im Süden von British Columbia mit ausgezeichneter Infrastruktur und Zugänglichkeit, weiter den Betrieb aufrecht erhalten. Wir konnten uns auf unsere lokalen Teams verlassen, die unser Programm wie geplant ausgeführt haben.

Ein Lob geht an unseren VP Exploration, Jeff Ward, sowie unseren VP Operations, Andy Berry, die das Programm mit knappem Budget erfolgreich und sicher durchgeführt haben. Es hat uns sehr bestärkt, dass wir in allen Bohrlöchern weiter eine viel versprechende sulfidhaltige Alteration durchteufen konnten, was zu unserer Entscheidung führte, das Programm über die geplanten 4.000 Meter hinaus zu erweitern.

Über den folgenden Link können Sie ein Video abrufen, in dem unser Projekt MPD vorgestellt wird:

Die im September eingegangenen ersten Untersuchungsergebnisse waren geradezu bahnbrechend. Kodiak meldete die ersten Ergebnisse aus Bohrloch MPD-20-004, die ein zentrales hochgradiges Intervall von 282 Metern mit 0,70 % Kupfer und 0,49 g/t Gold (1,16 % Kupferäquivalent) ergaben; dies ist einer der beeindruckendsten Kupfer-Gold-Abschnitte aus Porphyr-Bohrungen im Frühstadium in British Columbia. Die Reaktion des Markts war rasch und positiv, und im Oktober haben wir eine aufgestockte Privatplatzierung im Wert von $ 12,7 Millionen abgeschlossen. Im Rahmen dieser Finanzierung konnten wir Teck Resources als wichtigen Aktionär gewinnen, der $ 8 Millionen für einen Aktienanteil von 9,9 % investiert hat.

Die weiteren Ergebnisse umfassten das Bohrloch MPD-20-005, das – wie unser viertes Bohrloch – ein hochgradiges Zentrum ergab, in diesem Fall 192 Meter mit 0,74 % Kupfer, 0,48 g/t Gold und 2,75 g/t Silber (1,21% Kupferäquivalent). Von Bedeutung ist ferner, dass beide Bohrlöcher eine breitere mineralisierte Hülle erheblicher Größe aufweisen, die insgesamt mineralisierte Abschnitte von 535 Metern in Bohrloch vier und 515 Metern in Bohrloch fünf enthält.

Als unser Bohrprogramm im Dezember beendet wurde, hatte unser Team in der Gate-Zone insgesamt 6.698 Meter Bohrungen in neun Bohrlöchern ausgeführt. Wir erwarten weitere Untersuchungsergebnisse aus den übrigen fünf Bohrlöchern des Programms von 2020 in den kommenden Wochen. Die Exploration durch Kodiak und die historischen Arbeiten weisen alle Kennzeichen eines großen, gut entwickelten alkalischen Porphyr-Systems in MPD mit mehreren Zentren auf, das sich über mehr als 10 Quadratkilometer erstreckt. Die neu entdeckte hochgradige Zone in Gate gehört zu einer größeren, signifikant angereicherten Kupfer-Gold-Hülle, die Kodiak bereits über erhebliche Bohrbreiten und bis in eine Tiefe von über 800 Meter durchteuft hat.

Das Jahr 2021 wird ein ereignis- und nachrichtenreiches Jahr mit einem erheblich umfangreicheren Explorationsprogramm, das für MPD in Planung ist. Kodiak verfügt über die volle Finanzierung für bis zu 30.000 Meter Bohrungen sowie für weitere geophysikalische und geochemische Untersuchungen, Prospektierung und geotechnische Studien. Das Bohrprogramm wird Anfang des Jahres mit einem Bohrgerät beginnen; mit den fortschreitenden Arbeiten sollen weitere Bohrgeräte hinzukommen.

Bisher wurden nur 125 Meter der ca. einen Kilometer langen Kupfer-im-Boden-Anomalie in der Gate-Zone bebohrt, die wiederum zu einer größeren regionalen, niedrig magnetischen Zone mit drei Kilometern Streichlänge gehört, die sich südlich in die Man-Zone hinein erstreckt. Im Jahr 2021 werden entlang dieses Trends in Gate systematische Step-out-Bohrungen ausgeführt mit dem Ziel, sowohl die zentrale hochgradige Zone als auch die umfangreichere, mit Kupfer und Gold mineralisierte Hülle zu erweitern. Zu den weiteren hochprioritären Zielgebieten, in denen Bohrungen geplant sind, gehören die Zonen Dillard und Dillard East, die wie Gate durch große regionale, niedrig magnetische Bereiche, umfangreiche Kupfer-im-Boden-Anomalien und viel versprechende historische Bohrungen gekennzeichnet sind.

Während der Bohrungen in MPD im Laufe von 2020 haben wir unser nicht zum Kerngeschäft gehörendes Projekt Trapper monetarisiert und an Brixton Metals verkauft. Unser Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona ist weiterhin ein wichtiger Teil unseres Portfolios, und für 2021 planen wir dort eine Erkundung. Darüber hinaus prüfen wir auch immer weitere Optionen, um unser Portfolio mit hochwertigen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten in vorteilhaften Lagen anzureichern, während wir das Wachstum von Kodiak ausbauen und Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen.

Der Kupferpreis hat sich von Tiefständen von knapp über USD 2 pro Pfund im März 2020 auf mehr als USD 3,50 bis zum Jahresende erholt. Angesichts des starken Wirtschaftswachstums in China, der massiven globalen Infrastruktur-Konjunkturpakete und der Megatrends wie Elektrifizierung und grüne Energie waren die Fundamentaldaten für die Kupfernachfrage nie besser. In Kombination mit Lieferunterbrechungen, Rekordtiefständen bei den Lagerbeständen und einem Mangel an neuen Minen und Erschließungsprojekten stellt dies ein perfektes Szenario für hohe Kupferpreise dar. Analysten sagen bereits einen Kupferpreis von USD 4 und mehr voraus. Da Kodiak über liquide Mittel von $ 14 Millionen, eine straffe Aktienstruktur mit weniger als 45 Millionen in Umlauf befindlichen Aktien und mit Teck Resources über die Rückendeckung eines erstrangigen Bergbauunternehmens verfügt, sind die Aussichten für 2021 wirklich hervorragend. Wir laden Sie ein, mit uns die Reise durch dieses Jahr anzutreten.

Mit den besten Wünschen für ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2021!

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Tornquist, President und CEO

Jeff Ward, P.Geo., Vice President Exploration und eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie über Herrn Knox Henderson, Investor Relations, Tel. +1 604 551 2360 oder khenderson@kodiakcoppercorp.com.

KODIAK COPPER CORP.

TSX-V: KDK

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.

Das Unternehmen ist auch im Besitz des fortgeschrittenen Diamantprojektes Kahuna in Nunavut, Kanada. Kahuna beherbergt eine hochgradige Diamantressource der abgeleiteten Kategorie, die sich in geringer Tiefe befindet, sowie zahlreiche Ziele mit Kimberlitschloten.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

