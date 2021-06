KOGIT und OEDIV SecuSys treten gemeinsame Kooperation an

Die Bedeutung von digitalen Identitäten, deren Berechtigungsverwaltung sowie die Gewährleistung der Nutzerauthentifizierung wächst auch in mittleren und großen Unternehmen. Das unabhängige Beratungsunternehmen KOGIT GmbH mit Sitz in Darmstadt und der branchenneutrale Softwarehersteller OEDIV SecuSys GmbH aus Rostock sehen in der geschlossenen Partnerschaft die Möglichkeit, den deutschen Mittelstand in den Belangen der IT-Sicherheit gezielt zu unterstützen.

KOGIT und OEDIV SecuSys, beides deutsche Unternehmen mit Spezialisierung auf Identity & Access Management (IAM), haben eine Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit vereinbart, um dem wachsenden Bedarf an IT-Sicherheitslösungen bei mittelständischen und großen Unternehmen Rechnung zu tragen.

Der Grundstein für die Partnerschaft wurde bereits vor ca. einem Jahr in einer zufälligen Begegnung von Martin Stratmann (Geschäftsführer OEDIV SecuSys GmbH) und Gerald Kaufhold (Geschäftsführer KOGIT GmbH) gelegt. Schnell wurde deutlich, dass zwischen OEDIV SecuSys und KOGIT die Chemie stimmt. Beide Unternehmen haben das gleiche Verständnis einer gemeinsamen Partnerschaft und setzen auf ähnliche Unternehmenswerte: langjährige Erfahrung, Zielorientierung, Kontinuität und Innovationslust mit dem Ziel, Kunden eine Top-Lösung bieten zu können.

Neben langjähriger Erfahrung in den Bereichen IAM, Single-Sign-On und Governance, Risk & Compliance verfügt KOGIT über Expertise zu den Themen Privileged Access Management (PAM), SIEM/UEBA und Role Management. Ergänzend bringt OEDIV SecuSys die eigens entwickelte bi-Cube? Produktsuite zur Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten ein. Diese bietet Best Practices in Form von generischen Prozessmodellen, einem Regelwerk, einem Rollenreferenzmodell sowie weiteren modularen Bestandteilen. Beide Unternehmen legen ihren Schwerpunkt auf Compliance sowie die Automatisierung in der Zugriffsverwaltung.

Martin Stratmann, Geschäftsführer OEDIV SecuSys GmbH, betont: ?KOGIT ist ein Unternehmen, das durch seine hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung im IAM Umfeld heraussticht und mit seiner agilen und kundenbezogenen Arbeitsweise optimal zu OEDIV SecuSys und ihren Kunden passt. Wir gehen davon aus, dass wir durch diese Partnerschaft unsere Mittelstandskunden optimal beraten und betreuen können und freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit.?

Gerald Kaufhold, Geschäftsführer KOGIT GmbH, begrüßt die neue Partnerschaft mit den Worten: ?Mit OEDIV SecuSys haben wir einen Hidden Champion als Partner gefunden, der mehr als zwei Dekaden Erfahrung im Identity & Access Management Umfeld besitzt und mit seiner Verankerung im deutschen Mittelstand besser als jeder andere Softwarehersteller im IAM Segment die Anforderungen unseres Hauptmarktes D-A-CH kennt und Antworten dafür liefert.?

Über die KOGIT GmbH

Die KOGIT GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf die Bereiche Identity & Access Management, Single-Sign-On und Governance, Risk & Compliance. Des Weiteren umfasst die langjährige Expertise die Themen Privileged Access Management (PAM), SIEM/UEBA und Role Management. Seit 2002 berät sie eine Vielzahl von Unternehmen aller Größenordnungen produkt- und herstellerunabhängig und bietet Kunden Strategie- und Technologieberatung, Machbarkeitsstudien inklusive Produktauswahl, Wertanalysen bis zum Design und zur Implementierung sowie Projektleitung?und -planung. Dabei setzt sie auf Partnerschaften mit den führenden Softwareanbietern rund um das Thema ?Sicherer Umgang mit digitalen Identitäten und Berechtigungen?.

Mehr über die KOGIT GmbH unter www.kogit.de/

Die OEDIV SecuSys GmbH mit Sitz in Rostock entwickelt seit 1998 branchenneutrale Softwarelösungen im Bereich der IT-Sicherheit. Die Kernfunktionen der eigens entwickelten bi-Cube? Produktsuite befassen sich mit dem Identity & Access Management (IAM). Konkret geht es um die Entwicklung neuer Lösungen für die wachsenden Herausforderungen der prozessgestützten Verwaltung von Identitäten und Zugriffsberechtigungen sowie die steigenden Anforderungen in den Bereichen Security, Risk und Compliance. Mit über 40 Mitarbeitenden bietet OEDIV SecuSys mittelständischen sowie großen Unternehmen modulare Lösungen an. Im Februar 2020 hat die OEDIV Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG 100 Prozent der Unternehmensanteile erworben. Seitdem ist OEDIV SecuSys Teil der international agierenden Oetker-Gruppe.

Mehr über die OEDIV SecuSys GmbH unter www.secusys.de/