Kommentar / Außenseiter erzielt bei der CDU das erste Tor = Von Gregor Mayntz

Politik und Fußball ähneln einander. Es geht um

Chancenverwertung. Wenn der Ball rollt, muss der ihn reinmachen, der ihn sich

erspielen kann. Während die Mitspieler am Anstoßpunkt noch die Lage erörterten,

hat sich Norbert Röttgen einfach mal den Ball erobert und das erste Tor erzielt.

Chancenverwertung ist sein Ding geworden, seit er eigentlich keine mehr hatte.

Nach der Niederlage in NRW und dem Rauswurf aus dem Kabinett schien seine

Karriere zu Ende. Über den Neuanfang im Auswärtigen Ausschuss ist er zu einer

prominenten Persönlichkeit mit prägnanten Positionen geworden. Und auch im

Rennen um CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur hat er mit seinem Überraschungscoup

seine Chancen von deutlich unter auf deutlich über zehn Prozent gebracht.

Dass sein Alleingang als Stärke wahrgenommen werden kann, hat mit der Schwäche

seiner Partei zu tun. Konzeptionell ist da nichts Vorzeigbares, da Annegret

Kramp-Karrenbauer gehen will, bevor sie die programmatische Erneuerung zu einem

Ergebnis gebracht hat. Hinzu kommt in der Führungsfrage eine völlige Unklarheit

über Personen, Abläufe und Perspektiven. Die ist nicht allein im Bund zu

verorten. Dass da vier Herren neben- und gegeneinander konkurrieren, die alle

der NRW-CDU angehören, zeugt auch davon, dass der NRW-CDU-Chef Armin Laschet das

Heft des Handelns nicht in der Hand hat.

Schon mit seinem Vorpreschen hat Röttgen mögliche Pläne einer Teamlösung sehr

transparent vereitelt. Und es ist ihm mit so spitzen wie treffenden Worten

gelungen, das Reden vom Team als Versuch zu entlarven, personelle Interessen

unter einen Hut zu bringen, ohne die inhaltlichen Entscheidungen zur Zukunft der

Partei anzugehen. Der Gegenangriff wird kommen. Aber der Außenseiter liegt erst

mal in Führung.

