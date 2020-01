Kommentar: Bei der E-Auto-Prämie braucht es Ausnahmen

Günther Schuh polarisiert mit seinem Selbstbewusstsein, das

oft an Überheblichkeit grenzt. Doch mit der Erfindung des Streetscooter ist dem

Professor vor Jahren ein Coup gelungen – die Frage ist, ob sich so etwas

wiederholen lässt. Es ist mutig von Schuh, es zu versuchen. Gleichzeitig gibt es

viele Gründe, weshalb ein Start-up scheitern kann: Das Management kann Fehler

machen, das Geld kann ausgehen, die Idee könnte im Markt nicht ankommen. Und

manchmal verpasst man auch einfach das richtige Timing. Das alles kann

passieren, wenn man etwas probiert. Was nicht passieren darf ist, dass ein

Start-up wegen falscher politischer Rahmenbedingungen wie der geplanten

Umweltprämie scheitert. Sollte es wirklich dazu kommen, dass Hersteller und

Staat sich die 6000 Euro jeweils zur Hälfte teilen, wäre das eine Verzerrung des

Wettbewerbs zugunsten der etablierten Hersteller. Denn diese können ihren Anteil

durch Gewinne aus dem Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren

querfinanzieren. Gut, dass sich Armin Laschet für Änderungen einsetzt, immerhin

würden diese nicht nur für seinen Kumpel Günther Schuh, sondern auch für alle

anderen Start-ups gelten. Es ist absurd, welche Hürden für heimische Start-ups

errichtet werden, während man dem US-Anbieter Tesla für eine Ansiedlung den

roten Teppich ausrollt. Sinnvoller wäre, gleichzeitig Bedingungen zu schaffen,

damit aus guten Ideen in ein paar Jahren ein deutsches Tesla wird. Dass e.Go

dieser Schritt gelingt, ist alles andere als klar. Das Unternehmen hat viele

Baustellen – und noch nicht bewiesen, dass sein Kleinwagen im Konkurrenzkampf

mit den Modellen etablierter Hersteller bestehen kann. Dennoch haben e.Go und

Co. eine faire Chance verdient. Wer ausschließlich Elektroautos baut, sollte von

der Prämie verschont werden.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4497533

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell