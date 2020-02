Kommentar: Beschädigte CDU-Chefin

Da fahren ein Hauptmann der Reserve und die Inhaberin der

Befehls- und Kommandogewalt der Bundeswehr am selben Tag nach Erfurt. Beide mit

der gleichen Mission: ihre Truppen wieder auf Kurs bringen. Christian Lindner,

der Hauptmann und FDP-Chef, setzt sich durch. Annegret Kramp-Karrenbauer, die

Verteidigungsministerin und CDU-Chefin, muss ihre Forderung nach baldigen

Neuwahlen aufgeben. Erfurt hat die Erosion ihrer Macht erkennbar gemacht. Der

Durchmarsch zur Kanzlerkandidatur ist vorerst gestoppt.

Den Schaden für Kramp-Karrenbauer hat die Kanzlerin vergrößert. Während die

CDU-Chefin schwieg und eine erste Einschätzung ihrem Generalsekretär überließ,

mischte sich Angela Merkel von Südafrika aus ein. Merkel kann für die Regierung

sprechen, doch ausdrücklich sprach sie für die CDU. Dafür hat sie eigentlich

kein Mandat. Sie füllte einen Leerraum aus, und das ist eine Ohrfeige für ihre

Nachfolgerin. Das weitere Krisenmanagement spricht ebenfalls nicht dafür, dass

Kramp-Karrenbauer das Heft des Handelns wieder in die Hand bekommt. Eher hilflos

wirkt die Geste, nun die beiden kleinen Partner der Linken, SPD und Grüne, in

Erfurt dazu aufzufordern, einen eigenen Kandidaten für die Wahl zum

Ministerpräsidenten aufzustellen.

So tritt Kramp-Karrenbauer an diesem Samstag nur mit der Versicherung vor den

Koalitionsausschuss, dass der CDU so etwas nicht mehr passieren soll. Besser

wäre es gewesen, die Situation bereinigt oder zumindest klare Perspektiven

aufgezeigt zu haben. Erste Erhebungen von Demoskopen in Thüringen sagen der

Union Wählerverluste im zweistelligen Prozentpunkte-Bereich voraus. Das lässt

erahnen, welche Dynamik sich gegen eine angeschlagene Vorsitzende entwickeln

kann.

