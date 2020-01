Kommentar / Deutsche Bank hat eine Chance vertan = Von Georg Winters

Natürlich ist es sinnvoll, Mitarbeiter an Erfolgen zu

beteiligen und so die Bindung an das Unternehmen zu fördern. Insofern mag es

akzeptabel sein, dass Deutsche-Bank-Manager der zweiten und dritten Ebene auch

im fünften Verlustjahr hintereinander Boni kassieren. Für den Vorstand gilt das

nicht. Es geht nicht darum, ob er eine Leistungsprämie verdient hätte, sondern

dass er mitten im größten Umbau der Geschichte als Vorbild vorangehen sollte.

Dafür reicht die Halbierung der Boni nicht. In Zeiten, in denen die Bank mit

Milliardeneinsparungen geradezu prahlt und in denen 18.000 Mitarbeiter ihren Job

verlieren, wäre der Komplettverzicht der obersten Führungsriege ein Signal

gewesen. An die Belegschaft, an die Kapitalmärkte und die Aktionäre.

Die Bank hat massiv an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Sie muss verloren gegangenes

Vertrauen zurückgewinnen. Dabei hat das Management eine Chance vertan. Man kann

nicht Wasser predigen und selbst zumindest Weinschorle trinken. Dass

Vorstandschef Christian Sewing seiner Argumentation pro Boni den Hinweis

vorausschickt, die Hauptversammlung habe das Vergütungsmodell mit großer

Mehrheit abgesegnet und man habe ja auf die Hälfte verzichtet, macht nichts

besser. Haben die Anteilseigner das Management gezwungen, Boni in voller Höhe zu

kassieren? Nein. Glaubt Sewing wirklich, dass man als Einkommens-Millionär mit

dem Verzicht auf weitere Millionen an Akzeptanz gewinnt? Hoffentlich nicht.

Zumal alle erst mal den Beweis antreten müssen, dass ihre neue Strategie

wirklich dauerhaft greift.

Kein vernünftiger Unternehmer bedient sich nach Milliardenverlusten selbst aus

der Kasse. Angestellte Manager ticken da mal wieder anders. Das ist die traurige

Botschaft aus der Boni-Politik der Deutschen Bank.

