Kommentar: Die Bestimmtheit der Schützen ist lobenswert

Die AfD sieht sich schon als Volkspartei. So tönte es zuletzt

wieder aus dem Maschinenraum der rechten Partei. Gerade das Wahldebakel in

Thüringen hat der AfD noch einmal einen guten Schub Größenwahn verliehen. Ihre

Erfolge sind tatsächlich beachtlich. Doch selbst einige Funktionäre glauben

mittlerweile, dass die AfD ein Plateau erreicht hat. Im Bundesvorstand stellt

man sich daher die Frage, wie man künftig noch mehr Wähler generieren kann – und

vor allem wo. Die AfD selbst hat sich darauf auch schon eine Antwort gegeben.

Man will in die Vereine. Wie einst die 68er-Bewegung durch die Institutionen

marschierte, nimmt sich die AfD nun die Organisationen vor. Eine neue

Wählerklientel wittert die Partei offenbar in den Schützenbruderschaften. Mit

Angeboten für Spenden will man sich Zutritt verschaffen. Doch dem versperren

sich die Traditionsvereine. Es ist die alte Frage: Ist jeder, der eine

rechtspopulistische Partei wie die AfD wählt, ebenso gesinnt? Nun ja, der Mensch

wird an seinen Taten gemessen. Von daher ist die Frage eigentlich leicht zu

beantworten. Die Schützen wollen keine AfD-Mitglieder in ihren Reihen, weil

ihnen das Miteinander wichtiger ist als die Ausgrenzung. So mancher Schlaumeier

wird jetzt sagen, dass die Schützen doch gerade mit diesem Schritt Gruppen

ausschließen. Das ist natürlich Unsinn. Die Entschlossenheit der Schützen,

rechte Marktschreier fernzuhalten, ist lobenswert. Da erhebt sich eine der

traditionsreichsten christlichen Vereinigungen für den Kampf gegen eine Partei,

die nichts mit christlicher Nächstenliebe, Toleranz und Respekt zu tun hat –

Eigenschaften, die die Schützen unter ihrem Heimatbegriff versammeln. Der

Widerstand gegen rechts muss aus den Tiefen der Gesellschaft kommen, dann ist er

am wirkungsvollsten. Die Schützen machen es vor.

