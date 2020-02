Kommentar / Die CDU steckt in Lebensgefahr = Von Kristina Dunz

Vielen CDU-Politikern war früh klar, dass der Übergang von

Angela Merkel zu einem Nachfolger an der Parteispitze schwer werden wird. Dass

die Volkspartei aber Gefahr läuft, sich wie die SPD zu zerlegen – das hätten

selbst Pessimisten kaum für möglich gehalten.

Merkels Favoritin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde mehr von der eigenen Truppe

als vom politischen Gegner zermürbt, und sie konnte das Vakuum nicht füllen,

zwar Parteichefin, aber nicht Kanzlerkandidatin zu sein. Und worauf steuert die

CDU jetzt zu? Auf genau dieselbe Crux. Erst wird wohl der Parteivorsitz und

Monate später die Kanzlerkandidatur geklärt. Zeit, um auch den nächsten

Vorsitzenden zu beschädigen.

Unterdessen erweist sich der CDU-Beschluss, gleichermaßen weder mit der AfD noch

mit den Linken zusammenzuarbeiten, als ein von Westsicht geprägter Knebelvertrag

für Landesverbände im Osten. Die Folgen sind in dem schwankenden Vorgehen der

CDU in Thüringen zu bestaunen.

Die Bundespartei setzte zwei Parteien gleich, die nicht gleichzusetzen sind: Die

Linke, die SED-Nachfolgepartei, beweist in Regierungsbeteiligungen von

neuerdings in Bremen bis langjährig im Osten, dass sie die parlamentarische

Demokratie leben will und kann. Die AfD nimmt die gegenteilige Entwicklung, sie

radikalisiert sich.

Im Bund verharren die Christdemokraten in Umfragen bei 27 Prozent, in

Großstädten wie Hamburg stürzen sie auf das Niveau der kleinen Parteien. Ganz

gleich, wer nächster CDU-Chef wird – er muss vor allem eines können: die

Menschen für diese Partei begeistern. Dafür muss die CDU aufhören, sich mit sich

selbst zu beschäftigen. Absehbar ist das allerdings nicht.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4527803

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell