Kommentar: Höchste Zeit für Klinik-Schließungen // von Antje Höning

Der Aufschrei ist groß: In vielen Kliniken fehlen

Pflegekräfte und Ärzte. Dabei sind die Personalmindestvorgaben nicht Ursache der

Misere, sie legen diese nur offen. Früher wurden unterbesetzte Stationen

geduldet und ignoriert, heute müssen sie geschlossen werden. Gut so. Das ist

gesünder für Patienten und zeigt ihnen auch, wie schlecht die deutsche

Krankenhaus-Politik ist. Die Krise hat sich über Jahre aufgebaut, und sie hat

viele Väter – Politiker in Bund, Ländern und Kommunen sowie die Klinikmanager

selbst.

In Deutschland sind die Länder für die Sachinvestitionen zuständig und haben,

auch in NRW, über Jahre ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Milliarden fehlen. Für

marode Bettenhäuser, Viel-Bett-Zimmer und schlecht ausgerüstete OP-Säle können

sich Bürger bei ihren Landesregierungen “bedanken”. Die Bundespolitik scheut

seit Jahren vor der grundlegenden Krankenhaus-Reform zurück. Gewiss: Seit

Kliniken über Fallpauschalen statt über Verweildauer der Patienten bezahlt

werden, sagt die Bettenzahl weniger aus. Klar ist aber auch, dass Deutschland zu

viele Kliniken hat. Wenn die Politik endlich den Mut hätte, unrentable Häuser zu

schließen, wäre das ein Gewinn für alle: Gelder und Personal würden

konzentriert, Patienten würden nur noch in Kliniken mit viel Routine behandelt.

Doch dagegen wehren sich Kliniken Hand in Hand mit ihren Kommunalpolitikern seit

Jahren. Die Krankenhäuser sollten das Jammern ohnehin besser unterlassen: Wer

Ärzte und Pflegekräfte halten will, muss ihnen faire Arbeitsbedingungen bieten.

Dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um Flexibilität und

Familienfreundlichkeit. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit konnten sich die

Kliniken viel erlauben. Jetzt sitzen die Fachkräfte am längeren Hebel. Ein Grund

mehr, die Kliniklandschaft endlich zu stutzen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4479110

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell