Kommentar / Konkrete Hilfe gegen eine Bankrotterklärung = Von Alev Dogan

Es ist, man muss es so sagen, eine Bankrotterklärung. Eine

Bankrotterklärung der Bundesregierung, der EU, der sogenannten

Wertegemeinschaft. Nicht etwa, weil ihr Handeln in der Flüchtlingspolitik ein

moralisches Desaster ist, sondern weil die Akteure gar nicht erst handeln.

Arbeitsverweigerung in Staatskarossen.

Nach der Flüchtlingskrise 2015 hat sich Europa vom türkischen Staatspräsidenten

eine Pause erkauft: Halte uns die Flüchtlinge vom Hals. Nun ist die Pause

vorbei, und in der Zwischenzeit ist was passiert? Nichts. Wir sehen dieselben

Bilder wie vor fünf Jahren und denken: Irgendwas muss doch diesmal anders sein.

Es muss doch einen Plan geben. Man kann doch nicht zweimal von derselben Sache

überrascht werden.

Doch, und man sieht sogar noch mehr: Man kann, um vom eigenen Versagen und den

ganz konkreten Menschen abzulenken, das Thema abstrahieren und auf die

politische Machtebene heben. Dann geht es nicht mehr um Flüchtlinge, die Schutz

suchen und das Recht auf einen Asylantrag haben, sondern um Erdogan gegen die

EU. Dann warnt Österreichs Kanzler, die EU dürfe “Erdogans Spiel” nicht

mitspielen, und die Kommissionspräsidentin sagt: “We will hold the line”.

Und nun sind es die Ebenen darunter, die angesichts dieser beschämenden

Schockstarre den Vorwärtsgang einlegen. Oberbürgermeister, Landespolitiker,

Kirchenvertreter und Ehrenamtler sehen das sehr konkrete Problem, stellen sehr

konkrete Forderungen und artikulieren eine sehr konkrete Bereitschaft zur Lösung

zumindest einiger Probleme. Sie sagen: Wir haben Platz, wir haben personelle

Kapazitäten, lasst uns die Kinder aus den Flüchtlingscamps holen. Von der

Bundesregierung erwarten sie nicht mehr als den rechtlichen Rahmen – nach dem

Motto: Zu mehr seid ihr ohnehin nicht fähig.

