Kommentar / Machtwort der Queen war notwendig = Von Jochen Wittmann

Elizabeth II. hat ein Machtwort gesprochen. Die Queen ordnete

einen harten Megxit an. Prinz Harry und seine Frau Meghan werden in Zukunft nur

noch ein bloßes Herzogspaar sein. Als Ihre Königlichen Hoheiten darf man sie

nicht mehr anreden. Der royale Status ist vorerst futsch, und dieser Schritt war

wohl notwendig. Das Ausmaß an möglichen Interessenskonflikten, die notwendiger

Weise entstanden wären, wenn die beiden als Privatleute mit königlichen Titeln

auftreten würden, mag man sich gar nicht ausmalen. Im Gegenzug verlieren die

Windsors ihre royalen Rockstars. Harry und Meghan brachten frischen Wind ins

Königshaus. Sie waren das Aushängeschild einer modernen Monarchie: jung,

zeitgemäß, liberal, aufgeschlossen, locker und volksnah. Sie sind bei allen,

aber ganz besonders bei den jüngeren Untertanen Ihrer Majestät enorm populär.

Dass sie ihre Flucht aus dem goldenen Käfig mit dem Verlust von Titel und

Privilegien bezahlen müssen, wird das Herzogspaar verschmerzen können. Harry hat

noch nie viel auf royalen Klimbim gegeben und es positiv begrüßt, auf der

Hühnerleiter der Thronfolge immer weiter nach unten zu rutschen je mehr Kinder

sein älterer Bruder in die Welt setzte. Der königliche Nimbus bleibt natürlich.

Prinz Harry ist eine globale Berühmtheit, so wie es sein Mutter Lady Diana war.

Deren Beispiel zeigt, wie schwierig und konfliktträchtig ein Bruch mit den

Windsors ausgehen kann. Das mag die Queen vor Augen gehabt haben, als sie ihre

in der Sache deutliche Entscheidung mit viel sympathischen Worten für Harry und

Meghan verband: nur nicht wieder ein familieninterner Krieg. Die Tür für den

Rückzug vom Rückzug wird ausdrücklich offengelassen. Wenn Harry und Meghan es

wollen, können sie als Arbeits-Royals zurückkommen.

