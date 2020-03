Kommentar / Nur eine kleine humanitäre Geste = Von Kristina Dunz

Das Jahr 2015 mit fast einer Million in Deutschland

aufgenommenen Flüchtlingen hat auch bei der großen Koalition Spuren

hinterlassen. Wie tief sie sind, zeigt der dürre Beschluss des

Koalitionsausschusses. Da ist von Unterstützung für Griechenland “bei der

schwierigen humanitären Lage von etwa 1000 bis 1500 Kindern” die Rede. Eine

“Koalition der Willigen” in der EU solle die Kinder aufnehmen, die schwer krank

sind oder allein auf der Flucht und jünger als 14 Jahre sind – Deutschland sei

bereit, einen “angemessenen Anteil” zu tragen. Gemessen an den Möglichkeiten der

größten Volkswirtschaft Europas – allein Brandenburg kann nach eigenen Angaben

5000 Flüchtlinge unterbringen – ist die Aufnahme von einigen Hundert

notleidenden Kindern nicht mehr als eine kleine Geste. Die Angst vor Widerstand

in der Bevölkerung ist offenbar groß.

Die Koalitionsspitzen setzen aber auch ein richtiges Zeichen: Deutschland

fordert diesmal Solidarität in der EU ein. Europa muss mehr Verantwortung tragen

– auch für eigenes jahrelanges dramatisches Versagen. Heimatländer der

Flüchtlinge wurden wirtschaftlich oft geschwächt durch Exporte subventionierter

Produkte. Kriege wie in Syrien wurden beobachtet, ohne den Nachbarstaaten

rechtzeitig bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu helfen. Im Gegenteil – Gelder

wurden gekürzt. Menschen werden sich aber immer auf den Weg machen, wenn ihnen

sonst nur Elend bleibt. Die EU muss endlich umsteuern.

Laut Umfragen ist Deutschland in der Flüchtlingsfrage gespalten. Eine Minderheit

verschafft sich mit Hass und Hetze Gehör. Viele Bürger sind verunsichert, ob die

Integration der Flüchtlinge von 2015 dauerhaft gelingt. Aber viele andere halten

Hilfe für Flüchtlinge weiterhin für richtig und verkraftbar. Für einige Hundert

Kinder gilt das allemal.

