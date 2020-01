Kommentar:Ökonomisches Leichtgewicht der SPD

Das Anliegen von Norbert Walter-Borjans ist ehrenwert: Er

will etwas tun gegen die Krise am Wohnungsmarkt, die besonders Studierende,

Berufsanfänger und junge Familien trifft, die eine neue Bleibe suchen und sich

hohe Großstadtmieten nicht leisten können. Wenn Deutschland eine soziale Frage

hat, dann hier. Doch die vom SPD-Chef vorgeschlagene Bodenwertzuwachssteuer geht

in die falsche Richtung und beschädigt ihn nur selbst. Zum einen lässt

Walter-Borjans viele Fragen offen: Will er etwa auch die Oma belangen, deren

Häuschen auf dem Papier plötzlich mehr wert ist? Das lässt Erinnerungen an

frühere SPD-Chefs wachwerden, die wie Martin Schulz über ihre unglückliche

Taktik stolperten. Zum anderen ergibt eine solche Steuer ökonomisch keinen Sinn.

Schon im zweiten Semester lernen Wirtschaftsstudenten, dass die Einmischung des

Staates in den Preismechanismus nichts bringt, sondern nur die Lage für alle

verschlechtert. Wer die Wohnungskrise entschärfen will, darf also Investoren

nicht mit neuen Steuern bestrafen, sondern muss im Gegenteil die Anreize für sie

erhöhen. Das sollte der Ökonom Walter-Borjans eigentlich wissen. Als früherer

Finanzminister sollte er zudem wissen, dass der Staat bereits massiv Steuern

erhebt auf Besitz und Verkauf von Grundstücken sowie die Spekulation mit ihnen:

Schon jetzt werden Milliarden an Grund-, Grunderwerb- und Spekulationssteuer

gezahlt. Sein Plan würde nur zu einer verfassungsrechtlich unzulässigen

Doppelbesteuerung führen. Erst der Anti-Schuldenbremsen-Vorstoß und nun die

Bodensteuer – in wenigen Tagen hat sich Walter-Borjans zweimal als ökonomisches

Leichtgewicht präsentiert. Das wirft die Frage auf, ob der SPD-Chef mehr zu

bieten hat als heiße Luft für die Parteifreunde, die sich nach einem Linksruck

sehnen.

