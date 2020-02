Kommentar / Tesla und die grüne Doppelmoral = Von Antje Höning

Das hatte sich Elon Musk anders vorgestellt: Als der

Tesla-Chef 2019 den Bau einer Elektroauto-Fabrik bei Berlin ankündigte, jubelten

Politik und Wirtschaft. 12.000 Jobs sollen entstehen, Zulieferer hoffen auf

Aufträge. Wenige Monate später kommt Tesla in der Realität der deutschen

Industriepolitik an. Und in der geht alles ganz langsam. Selbstredend muss sich

auch ein US-Konzern an die deutschen Spielregeln halten. Doch Tesla hatte die

Erlaubnis, für seine Fabrik Wald zu roden, nur wurde diese nun per Gericht

gestoppt. Der klagende Verband Grüne Liga muss sich fragen lassen, was er

eigentlich will: Deutschland soll keine Diesel mehr fahren lassen, aber auch

keine Elektroautos bauen. Dabei sind die, wenn sie mit grünem Strom fahren,

Rückgrat der Verkehrswende. Doppelmoral nennt man diese Haltung, die es auch in

der Energiepolitik gibt: Wir sollen alle Kohlekraftwerke abschalten, aber keiner

will ein Windrad im Garten.

Auch die Politik hat Schuld daran, dass die Industrie ausgebremst wird. Sie hat

ein Verwaltungsrecht geschaffen, das es Umweltverbänden erlaubt,

Industrieprojekte wegen Feldhamstern und Wasserfenchel zu blockieren. Die

Politik sollte dringend prüfen, das Verbandsklagerecht einzuschränken – zumal es

auch von als Umweltschützer getarnten Abmahnvereinen wie der Umwelthilfe

missbraucht wird. Vor allem sollte Politik sich ehrlich machen: Der NRW-Landtag

hatte einst Bayers CO-Pipeline genehmigt. Seit Anwohner Sturm laufen, will es

keiner mehr gewesen sein. Planungssicherheit sieht anders aus. Die Politik hat

das Recht, Projekte mit Blick aufs Allgemeinwohl abzulehnen. Doch wenn sie Ja

sagt, muss sie zu ihrem Wort stehen. Elon Musk wird sicher nicht 13 Jahre

warten, bis in der Grünheide E-Autos vom Band rollen. Er geht dann einfach

woanders hin.

