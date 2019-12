Kommentar: Unfair gegenüber den Flugpassagieren // von Birgit Marschall

Auf dem Rücken Tausender Privatreisender, die über

Weihnachten und Silvester Freunde und Familie besuchen, trägt die

Flugbegleitergewerkschaft Ufo ihren endlosen Tarifkonflikt mit der Lufthansa

aus. Ihr Streik bei Germanwings zwischen den Jahren ist unfair gegenüber den

Passagieren und unangemessen in der Sache. Denn beide Seiten hatten einem

Schlichtungsverfahren ja schon zugestimmt. Während einer Schlichtung zu

streiken, ist völlig unüblich.

Die Gewerkschaft kann dafür auch keine nachvollziehbaren Gründe anführen.

Offiziell will sie “nur” moderate zwei Prozent mehr Lohn und höhere Spesen für

das Kabinenpersonal durchsetzen. Das rechtfertigt keine so drastische Maßnahme

wie diesen Streik über Silvester. Man will darüber hinaus zwar auch über eine

geplante Vereinbarung zur Abschmelzung von Altersvorsorge-Leistungen des

Konzerns sprechen. Hier hatten aber beide Seiten schon Verhandlungsbereitschaft

signalisiert, auch die Lufthansa. Auch dies kann also kein ausreichender

Streikgrund sein.

Die wahren Gründe liegen tiefer und sind psychologischer Natur. Offenkundig ist

das Vertrauen der Gewerkschafter in den Lufthansa-Vorstand verloren gegangen,

dass er überhaupt mit ihnen ernsthaft verhandeln will. Hier rächt sich, dass

Lufthansa-Chef Spohr gegenüber Ufo in den vergangenen Monaten einen überaus

harten Kurs gefahren hat. Er überzog die Gewerkschaftsführung mit Klagen und

zweifelte vor Gericht sogar an, dass Ufo die Flugbegleiter vertreten darf. Spohr

hoffte, die Spartengewerkschaft loszuwerden und perspektivisch durch die größere

Dienstleistungsgewerkschaft Verdi als Partner zu ersetzen. Das gelang jedoch

nicht. Der Vorschlag, zunächst einen Mediator einzusetzen, um vor der

Schlichtung wieder das nötige Vertrauen herzustellen, macht viel Sinn.

