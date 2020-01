Kommentar / Vertröstungsstrategie bei Thyssenkrupp = Von Maximilian Plück

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz wiederholt derzeit

gebetsmühlenartig: “Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit.” Mit diesem Satz wirbt

die für zwölf Monate berufene Interims-Vorstandsvorsitzende um Geduld bei den

Aktionären. Merz will sich nicht in die Karten schauen lassen. Erst soll jeder

Stein umgedreht werden. Erst muss die Aufzugsparte an einen Käufer oder die

Börse gebracht werden. Erst dann will Merz der Öffentlichkeit Details zur

Zukunft einzelner Geschäftsfelder geben. Und auch erst dann wird es

Informationen über ihre künftige Rolle im Konzern geben.

Sie verkennt dabei allerdings, dass die Geduld der Aktionäre nach den

zurückliegenden chaotischen Monaten überstrapaziert ist. Das Personalchaos, das

gescheiterte Stahl-Joint-Venture, das Strategie-Hickhack, der Abstieg aus dem

Dax, der wohl unumgängliche Dividendenverzicht, die Kartellstrafe und zuletzt

das Nachsehen bei einem Großauftrag der Bundeswehr – all dies führt nicht dazu,

dass Thyssenkrupp-Aktionäre noch von ihrem Investment überzeugt sind. Sie

verlangen zu Recht Klarheit.

Man muss Martina Merz zugutehalten, dass sie es besser machen will als ihr

Vorgänger Guido Kerkhoff, der in kürzester Zeit diametral entgegengesetzte

Strategien als Allheilmittel verkündete und mehrere Gewinnwarnungen kassierte.

Dadurch hat er sich extrem angreifbar gemacht und am Ende nicht nur seine

Glaubwürdigkeit eingebüßt, sondern seinen Job verloren. Mit einer Abfindung von

mehr als sechs Millionen Euro wird er das wohl verschmerzen.

Kerkhoff hatte während der am Ende gescheiterten Anbahnung des

Tata-Joint-Ventures einmal gesagt, die Arbeitnehmer müssten auch eine gewisse

Zeit der Unsicherheit aushalten. Offenbar gilt das unter seiner Nachfolgerin

auch für die Anteilseigner.

