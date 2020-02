Kommentar: Was den Patienten helfen würde

Für Patienten, deren Operation oder Untersuchung abgesagt

wurde, ist der Streik der Uniklinik-Ärzte ein Ärgernis. Wie so oft sind

Unbeteiligte die Leidtragenden des Arbeitskampfes. Schuld an der Zuspitzung sind

die Arbeitgeber: In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit konnten sie es sich noch

leisten, junge Ärzte auszubeuten. Bereitschaftsdienste wurden schlecht oder gar

nicht bezahlt, 24-Stunden-Dienste waren üblich. Mit seinem Streik im Jahr 2006

schaffte der Marburger Bund den Durchbruch: Er erzwang einen Tarifvertrag für

Klinikärzte und setzte durch, dass Bereitschaftszeit als Arbeitszeit anerkannt

wurde. Der Marburger Bund zeigte erstmals, wie mächtig eine Spartengewerkschaft

sein kann. Vieles ist seither besser geworden, doch noch ist nicht alles gut.

Die Hälfte der Klinikärzte fühlt sich laut Umfragen häufig überlastet, drei

Viertel klagen über gesundheitliche Beeinträchtigungen. Das können sich die

Kliniken nicht länger leisten, zumal sich der Fachkräftemangel verschärfen wird.

Ein Medizinstudium ist auch viel zu teuer dafür, anschließend Ärzte zu

Unternehmensberatungen oder Pharmafirmen abwandern zu lassen. Vor allem sollte

den Kliniken die Sicherheit der Patienten am Herzen liegen: Wer will schon von

übermüdeten Ärzten behandelt werden? Wenn die Länder als Arbeitgeber der

Uniklinik-Ärzte nun jammern, wie sie das denn finanzieren sollen, sollten sie

die Diagnosen zum deutschen Gesundheitssystem lesen: Das leidet an Unter-, Über-

und Fehlversorgung. Es gibt nicht zu wenig Geld, das Geld ist nur falsch

verteilt. Wenn die Politik endlich die Wald-und-Wiesen-Kliniken schließen würde,

die alles können, aber nichts richtig, könnten Länder viele Investitionsmittel

einsparen und in die Ausstattung der verbleibenden Häuser stecken. Das würde

nicht nur Ärzten helfen, sondern vor allem den Patienten.

