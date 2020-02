Kommentar: Wer gemobbt wird, darf kein Opfer sein

In Düsseldorf sagt ein Gymnasium Klassenfahrten ab, weil ein

großer Teil des Kollegiums in den sozialen Medien beleidigt und verunglimpft

worden ist. Ob die Strafe verhältnismäßig ist und auch unschuldige Schüler

trifft, sei dahingestellt. Die Schulleitung setzt damit aber ein starkes Zeichen

gegen Mobbing. Die Botschaft lautet: Wer andere verbal im Internet anfeindet,

muss mit Konsequenzen rechnen. Und das gilt auch für die Mitläufer, die die

Beleidigungen “liken” und nicht melden. Der Mobbing-Fall an dem Düsseldorfer

Gymnasium dürfte kein Einzelfall sein. Wer mit Lehrern spricht, weiß, dass sie

immer häufiger verbalen Entgleisungen und entsprechenden Attacken im Netz

ausgesetzt sind. Das gilt natürlich nicht für alle. Nur sprechen Lehrer und

Schulen öffentlich nicht gerne über diese Erfahrungen. Dabei ist es kein

Eingeständnis von Schwäche oder verfehlter pädagogischer Arbeit, wenn ein

Kollegium sich Anfeindungen ausgesetzt sieht. Wer gemobbt wird, darf kein Opfer

sein – das gilt für Schüler wie für Lehrer. Gerade Schulen sollten offensiv mit

dem Thema Mobbing umgehen. Wenn es massive Diffamierungen gegen Lehrer gibt,

müssen diese Missstände klar benannt werden. Das sollte aber nicht nur

schulintern geschehen – und Mobbing darf schon gar nicht heruntergespielt

werden, wie es leider noch zu häufig passiert. Natürlich müssen auch die Eltern

in die Pflicht genommen werden. Lehrer können nicht alle Versäumnisse des

Elternhauses auffangen. Die Erziehungsberechtigten müssen ihren Kindern deutlich

machen, dass Lehrer Respektpersonen sind und als solche auch zu behandeln sind.

Man kann immer unterschiedlicher Meinung sein. Aber das heißt nicht, dass man

den anderen dafür diffamieren darf. Das sollte man von Kindesbeinen an

beigebracht bekommen.

