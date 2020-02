Kommentar zu Kramp-Karrenbauers Rückzug

Geschick und Fortüne, die einen Helmut Schmidt (damals noch

als Hamburger Polizeisenator) in der Sturmflut, einen Helmut Kohl nach dem

Mauerfall oder eine Angela Merkel in der Euro-Krise auszeichneten, hat

Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU ein ums andere Mal vermissen lassen.

(…) Ihr Verzicht bedeutet für die CDU zunächst eine Belastung. Die

Führungskrise der Partei spitzt sich weiter zu. In einer Lage, in der nicht

weniger als die Identität der CDU zur Debatte steht: straff geführter

Kanzlerwahlverein oder in sich pluralistischer Treibriemen bürgerlicher Politik?

Christdemokratische Wertegemeinschaft oder neue nationalkonservative Kraft,

offen für Bündnisse mit der AfD?

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4516858

OTS: Stuttgarter Nachrichten

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell