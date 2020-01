Kommentar zum Brexit: Frieden, Sicherheit und Wohlstand Von Christian Rein

Es gibt Bilder, die brennen sich tief ein in das kollektive

Gedächtnis, weil sie eine viel größere Bedeutung haben als das Ereignis selbst,

das sie zeigen. Etwa als sich Bundeskanzler Helmut Kohl und Frankreichs

Staatspräsident François Mitterrand 1984 auf einem deutschen Soldatenfriedhof in

Verdun die Hände reichten, um der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten zu

gedenken. Die Geste allein ist für Politiker schon äußerst bemerkenswert. Doch

was sie aussagte, hatte umso größeres Gewicht: Anhaltender Friede ist

möglich - auch zwischen Völkern, die in nicht allzu ferner Vergangenheit

noch aufs Schlimmste verfeindet waren.

Frieden, Sicherheit und Wohlstand - das ist das Versprechen der

Europäischen Union. Es hält seit den 1950er Jahren bis heute, und die EU ist

dafür zu Recht 2012 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Den ehemals

verfeindeten Nachbarn diesseits und jenseits des Rheins war das immer auch eine

besondere Verpflichtung, weshalb die Achse Berlin (beziehungsweise Bonn) – Paris

auch stets eine besondere Verbindung war. Nicht umsonst ist vom

deutsch-französischen Motor Europas die Rede.

“I want my money back!”

Vielleicht ist es angesichts dessen unfair, den Briten vorzuhalten, dass es

keine solch markanten Bilder mit ihren Premierministern gibt. Die gibt es ja

schließlich auch nicht mit Staatenlenkern vieler anderer EU-Staaten. Vielleicht

fangen aber auch genau da die Missverständnisse zwischen den Briten und den

übrigen EU-Staaten an. Denn von ihrem Selbstverständnis her – als ehemalige

Weltmacht mit dem immer noch großen Commonwealth im Rücken, als ständiges

Mitglied im Weltsicherheitsrat und vor allem als eine der stärksten

Volkswirtschaften des Kontinents – wollten die Briten stets eine herausragende

Rolle einnehmen. Wahrgenommen wurden sie zumeist als launische Diva, als

Außenseiter, als ”die von der Insel” – wozu die Briten freilich selbst

ordentlich beigetragen haben.

Vom Verhältnis der Briten zum Rest der EU bleibt vor allem ein markanter Satz:

“I want my money back!” (“Ich will mein Geld zurück!”) Gesagt hat ihn die

britische Premierministerin Margaret Thatcher, und zwar rein zufällig ebenfalls

1984 in Frankreich – beim EU-Gipfel in Fontainebleau. Fortan bekamen die Briten

zwei Drittel ihrer Nettobeiträge an den EU-Haushalt zurückerstattet.

Mit den Sätzen, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen, verhält es sich

aber ähnlich wie mit den Bildern: Sie haben eine größere Bedeutung als die

eigentliche Aussage. Thatchers Satz bedeutete: Mir ist die EU eigentlich egal,

aber ich mache mit, solange am Ende die Kasse stimmt.

Kein Grund zur Schadenfreude

Wirtschaftsunion oder Wertegemeinschaft? Die EU war immer beides. Vielleicht ist

aber auch das Teil des Missverständnisses zwischen den Briten und dem Rest der

EU: Die Briten haben die EU wohl eher als eine Art Freihandelszone begriffen.

Doch wenn man die Wirtschaftsunion will, dann muss man auch die

Wertegemeinschaft akzeptieren.

Dass die Briten die EU verlassen, ist ein schwerer Schlag für die europäische

Idee. Es gibt aber keinen Grund für ein schadenfrohes “Ihr werdet schon noch

sehen” in Richtung London. Stattdessen sollte die EU diesen Schuss vor den Bug

ernstnehmen und sich besinnen, denn Missverständnisse gibt es längst auch mit

anderen Mitgliedsstaaten wie Polen oder Ungarn.

Frieden, Sicherheit und Wohlstand, das erfordert Solidarität, Rücksichtnahme und

Kompromisse. Es erfordert gemeinsame Werte. Es erfordert einen

deutsch-französischen Motor, der nicht stottert. Und vielleicht erfordert es

auch neue Bilder, die sich tief in das kollektive Gedächtnis einbrennen und den

Menschen die Bedeutung eines geeinten Europas vermitteln.

