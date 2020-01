Kommentar zum SPD-Vorstoß zur Grundbesitzsteuer

Auf dem Weg zum ausgerufenen Ziel, wieder eine

30-Prozent-Partei zu werden, hat sich die neue SPD-Spitze mit dem Wohnungsmarkt

ein populäres Thema gekrallt. Die große Mehrheit ächzt unter hohen Mieten und

Immobilienpreisen, deutlich weniger profitieren davon. Doch die Vorstöße der

Sozialdemokraten zur Wohnungspolitik deshalb als billigen Populismus abzutun,

wäre zu einfach und würde der Problematik in der Sache auch nicht gerecht.

Richtig ist, dass die steigenden Wohnkosten immer mehr Menschen vor große

Herausforderungen stellen. Richtig ist aber auch, dass die Politik auf

verschiedenen Ebenen mit Fehlern und Versäumnissen mitverantwortlich ist für

diese Entwicklung. Die Grunderwerbsteuer wurde drastisch erhöht, kommunale

Wohnungsbestände wurden verscherbelt. Und dass die SPD-Pläne wie eine neue

Steuer für Grundbesitzer die größten Probleme lösen können, ist mehr als zu

bezweifeln.

Am größten ist die Not in den Großstädten. Dort fehlt es vor allem an Flächen

für neue Wohnungen. Daran ändert eine Steuer auf Wertzuwächse gar nichts. Statt

immer mehr Bürokratie, Drohungen, Deckelungen und Abgaben wäre die Politik gut

beraten, endlich Anreize zu schaffen und Wohnungsbau oder Immobilienerwerb zu

fördern.

