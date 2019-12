Kommentar zum Stichwahl-Urteil in NRW

Nun steht juristisch fest, dass Bürgermeister und Landräte bei

den Kommunalwahlen am 13. September 2020 nicht im ersten Wahlgang bestimmt

werden. Es sei denn, ein Kandidat bekommt auf Anhieb die absolute Mehrheit.

Ansonsten bleibt es bei der Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den

meisten Stimmen in der ersten Runde.

Das höchste Gericht in Nordrhein-Westfalen hat richtig entschieden. In diesen

Zeiten, in denen viel über Demokratie und ihre Bedrohung durch Radikale und

Extremisten gesprochen wird, hat der Vorstoß der schwarz-gelben

Landtagsmehrheit, die Stichwahl bei der Abstimmung über Bürgermeister und

Landräte wieder abzuschaffen, unpassend gewirkt. Da gerade bei Kommunalwahlen

die Beteiligung ohnehin relativ schwach ist, ergäbe es keinen Sinn, die

Legitimation von Amtsträgern noch weiter zu schmälern. Es ist etwas anderes, in

einem Wahlgang mit 38 Prozent der Stimmen zu gewinnen als in einer Stichwahl die

absolute Mehrheit zu bekommen.

Natürlich war das Ansinnen der beiden Regierungsparteien taktisch geprägt. Die

Idee: Da die Grünen in Städten deutlich im zweistelligen Bereich liegen und

vereinzelt fähige Kandidatinnen und Kandidaten haben, würden sie der SPD

gefährlich. Und wenn sich das linke Lager teilen, aber nicht vergrößern würde,

wäre die Bahn für die CDU in einem Wahlgang frei. Dabei dachte die CDU nicht nur

an die Städte. Ihr ging es auch darum, den ländlichen Raum zu sichern und dort

Stichwahlen aus dem Weg zu gehen.

Zwischen den Jahren und bei den Neujahrsempfängen muss jetzt zügig ausgelotet

werden, wer für wen ins Rennen geht.

