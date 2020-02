Kommentar zum Verzicht des Bundesverwaltungsgerichts auf ein Fahrverbot in Reutlingen

Es reicht, wenn der von der Europäischen Union

vorgeschriebene Grenzwert in greifbare Nähe gerückt ist – das ist die

Position des Bundesverwaltungsgerichts. Sie steht im Kontrast zum Ansatz der

Deutschen Umwelthilfe, die null Toleranz gefordert hatte. Das Urteil weist all

jenen Kommunen in Deutschland den Weg, die den EU-Grenzwert noch nicht einhalten

und spielt Baden-Württemberg in die Karten, das Verbote um jeden Preis

vermeiden will. Es ist ein Urteil, das den Menschen zumutet, giftige Abgase

in zu hoher Dosierung ertragen zu müssen und den Diesel-Fahrern erlaubt, ihre

Stinker noch ein bisschen länger zu fahren. Ein falsches Zeichen in Zeiten, in

denen mehr Klimaschutz eingefordert wird und die Verkehrswende nicht wirklich

vorankommt.

