Kommissionierung mit Chargen mobil und digital durchführen

Unternehmen, die selbst in der Produktion von Gütern beteiligt sind oder Handelsunternehmen die mit Produkten handeln, die der Chargenführung unterliegen bemühen sich darum, Bestände zielgerichtet abzubauen und nach dem First in First out (FiFo) Prinzip zu entnehmen und die Kommissionierung durchzuführen.

Um Artikel nicht verschrotten / entsorgen zu müssen hat sich FiFo bewährt, da so Artikel mit der geringsten Restlaufzeit oder dem ältesten Einlagerungsdatum versendet werden. Wird mit einem chaotischen Lagersystem gearbeitet, beidem ein Artikel auf vielen unterschiedlichen Artikeln liegt kommt es sonst zu hohen Lagerbewirtschaftungskosten. Dank Mobile App von COSYS wird bei der Entnahme eines Artikels der Mitarbeiter direkt zum Lagerplatz mit dem ältesten Einlagerungsdatum geführt.

Entnahmen für die Produktion durchführen

Auch für die Bereitstellung von Produktionsmaterial kann das FiFo Prinzip als Logikbaustein in der Kommissionierung zu gezielten Produktionsentnahmen führen und so den Ausschuss in der Produktion reduzieren. Dank digitalen Fertigungsaufträgen lassen sich so auch genau die Prozesskosten und Materialaufwände je Fertigungsauftrag für spätere Auswertungen und Statistiken berechnen.

Rückverfolgbarkeit sicherstellen

Dank des MDE Moduls zur Entnahme und Erfassung der Chargennummer ist die Transparenz hergestellt sollte es zu Rückrufaktionen o.ä. kommen. Über die Eingabe der Chargennummer lassen sich alle Buchungstransaktionen von der Einlagerung bis zur Produktionsentnahme und Fertigmeldung nachverfolgen.

Im Zuliefersektor hat sich dabei die Bauteilrückverfolgung durchgesetzt.

Bestandsführung für Abteilungen und KMUs

Neben komplexen Kommissionier Systemen fehlt es in Abteilungen und KMUs oft an der einfachsten Form der Bestandsführung. Da Einlagerungen und Auslagerungen oft nur mit Zettel und Stift quittiert werden ist keine Transparenz vorhanden. Mit COSYS arbeiten Ihre Mitarbeiter mit erprobten App Modulen und erfassen jede Warenbewegung. Die zentrale Bestandssteuerung kann dabei über den webbasierten COSYS WebDesk erfolgen, der z.B. bei der Erreichung von Mindest- und Meldebeständen automatisiert E-Mail Benachrichtigungen an die Einkäufer versendet.

