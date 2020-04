Kommunales Pilotprojekt: Neues Online-Portal verbindet Politiker, Unternehmen und Bürger

Das Portal www.burgheim-verbindet.de dient den Einwohnern als Informationsplattform zu lokalen Entwicklungen sowie der Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders in Zeiten der Corona-Krise. Neben der Aufgabe als Informationsplattform kommen die Burgheimer selbst zu Wort: Ärzte, Gastronomen, Banken, Vereine, Kirchen etc. können die Plattform aktiv nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen, in Kontakt mit Kunden, Patienten und Besuchern zu bleiben und eigene Angebote, wie Webinare, zu bewerben.?

Michael Böhm betont, dass das Projekt nicht nur ein Portal für die Corona-Krise sei: ?Uns war es zwar wichtig, schnell und kompakt eine interaktive Webseite für unsere Gemeinde zu schaffen. Mittel- bis langfristig soll das Portal zu einer konstanten Anlaufstelle für die Nachbarschaft werden. Gerade für Menschen, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen oder eines höheren Alters nur noch bedingt am öffentlichen Leben teilnehmen können, können so soziale Netzwerke aufrechterhalten werden.?

Bereits wenige Stunden nach dem Launch stiegen die Zugriffszahlen. ?Das Portal verbindet den Bedarf der Menschen an lokalen Nachrichten mit der digitalen Kommunikation. Die Inhalte entstehen vor allem multimedial. So bestehen geringe Barrieren für alle Bürgerinnen und Bürger jeden Alters?, so Böhm weiter.

Felix Klein sieht Chancen für andere Kommunen: ?Die Grundstruktur der Plattform ist so angelegt, dass sie sich auf jede kleinere und größere Gemeinde übertragen lässt, um dort in kurzer Zeit ähnliche Portale zu starten.? Das Team der DZE GmbH verlässt sich hierbei auf seine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Gestaltung interaktiver Webseiten.