Kommunikations-Trainer helfen IT-Dienstleister? Führungskräfte und Mitarbeiter fit für moderne Kundenkommunikation machen

Für viele Unternehmen wird die professionelle Kommunikation des Helpdesks wichtiger, um Kunden zu halten und eine professionelle Kundenbetreuung bieten zu können. Daher schulen Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand Ihre Supportabteilungen auch zunehmend für die professionelle Kommunikation mit Kunden und Kollegen.

Kundenservice Trainer schult IT-Helpdesk

Das Trainerteam der Firma Kompakttraining GmbH & Co. KG ist – mit Ihren mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Schulung und Weiterbildung von Helpdesks und Supportabteilungen ? sehr gefragt. Dabei hat sich bei dem Hamburger Weiterbildungsanbieter ein mehrstufiges Trainingskonzept bewährt. Hierbei gehen die erfahrenen Kundenservicetrainerinnen zunächst auf die Telefonkommunikation und anschließend auf die digitale Kommunikation ein. Denn es geht in den Kundenservice Schulungen um mehr als nur den Hörer richtig zu halten und Absätze korrekt zu setzen.

Den Support kommunikativ fit machen

Ziel der Personalentwickler und Führungskräfte ist in erster Linie die Mitarbeiter aus dem Support kommunikativ fit zu machen und in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Dabei geht es neben einer guten Kommunikation auch immer um die professionelle Organisation und schnelle Problemlösung nicht nur am Telefon.

Die Teilnehmer aus den Supportabteilungen nutzen das Training, um Sicherheit zu gewinnen und erhalten konkrete Tipps für den täglichen Einsatz im Kundenservice. Das erleichtert die Kommunikation und erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit.

Erwartungen an den modernen Kundenservice

Mit den individuellen Seminarreihen trägt der Hamburger Weiterbildungsanbieter den Ansprüchen der Kunden an einen professionellen Kundenservice Rechnung. Die Ansprüche und Erwartungen der Kunden steigen. Komplexe Probleme kommunikativ zu lösen sind dabei die zentrale Herausforderung für den Support. Darüber hinaus sind Freundlichkeit und Verbindlichkeit gefragt und sichern die Kundenzufriedenheit ab.

Telefonübungsanlage und Formulierungshilfen für konkrete Praxisfälle

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG, bekannt für praxisnahe Seminare, setzt dabei auf konkrete Praxisübungen mit der Telefonübungsanlage und direkte Umsetzung im Berufsalltag. Hier erhalten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit Ihre konkreten Praxisfälle zu üben und direkt Feedback zu dem aktuellen Telefonverhalten zu bekommen. Es folgen dann individuelle Formulierungshilfen für den täglichen Einsatz in der Berufspraxis, erlernen der Grundlagen der Telefonkommunikation als auch das Service- und Beschwerdemanagement gegenüber den Kunden.

Schriftliche Kommunikation über Tickets und Email erfolgreich gestalten

Die Teilnehmer der interaktiven Kompakttrainings berichten, dass die Kommunikation und Problemlösungen auf den digitalen Kanälen weiter zunehmen. Damit einhergehend wird es immer schwieriger die komplexen Probleme schnell zu lösen, zumal in der schriftlichen Kommunikation das direkte Feedback und die schnellen Antworten auf Fragen fehlen.

In den Kompakttrainings lernen die Teilnehmer strukturiert Beschwerden zu bearbeiten und ein professionelles Kommunikationsverhalten an den Tag zu legen. Innerhalb eines Tages machen die Kundenservicetrainerinnen so die Seminarteilnehmerinnen fit in einer modernen kundenorientierten Kommunikation.

Der nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Seminaranbieter aus Hamburg ist Spezialist für Kundenbetreuung, Kundenservice sowie Kundenmanagement insbesondere Inbound / Outbound-Services, B2B von Hotline, Helpdesk bis Technischen Entwicklungs-Support ? für Hightech-Branchen sowie in den Bereichen IT und EDV in der gesamten D.A.C.H-Region.