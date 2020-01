Kommunikationsberater bei M&A-Deals 2019: IWK Communication Partner erneut auf zweitem Platz bei Mergermarket-Ranking

IWK Communication Partner (vormals Ira Wülfing Kommunikation),

eine der führenden deutschen Kommunikations-Boutiquen für Finanz-, Wirtschafts-

und Unternehmenskommunikation, hat im Jahr 2019 insgesamt 38 deutsche Deals

kommuniziert. Das geht aus den gestern veröffentlichten, aktuellen Zahlen des

Branchendienstes Mergermarket “PR Advisors – Global & Regional league tables”

hervor. Damit rangiert IWK nach Anzahl der Deals auf Platz zwei der PR-Agenturen

und verteidigt die Silbermedaille aus dem Vorjahr. Europaweit liegt IWK mit 52

kommunizierten Deals auf Platz 13 (Vorjahr: Rang 14). Bereits seit einigen

Jahren wird IWK Communication Partner kontinuierlich von Mergermarket unter den

Top fünf der Transaktions-PR-Berater geführt.

Gründerin und Inhaberin Ira Wülfing sagt: “Wir freuen uns sehr, Platz zwei bei

der Kommunikation von Transaktionen in Deutschland verteidigt zu haben –

gemessen an unserer Aufstellung als kleiner, aber feiner Boutique-Agentur wiegt

das umso mehr! Was wir immer wieder sehen: Auch die nach Volumen kleineren Deals

in der deutschen Wirtschaft mit ihren vielen Mittelständlern müssen

professionell kommuniziert werden. Hier eine überzeugende Geschichte und die

richtige Kommunikationslinie zu finden, ist oftmals nicht weniger herausfordernd

als bei größeren Deals. Bei jeder Transaktion gilt es, eine Vielzahl an internen

und externen Stakeholder mitzunehmen. Denn letztlich geht es um eines:

Vertrauen. Dabei hilft die richtige Kommunikation immens.”

Die große Anzahl an Transaktionen, die IWK Communication Partner im Jahr 2019

begleitete, hängt mit der besonderen Kundenstruktur der Münchner Agentur

zusammen: Derzeit betreut das zehnköpfige IWK-Team um das Managementduo Ira

Wülfing und Florian Bergmann rund ein Dutzend Kunden aus den Bereichen Private

Equity und Venture Capital in allen Aspekten der Transaktions- und Finanz-PR

sowie der Unternehmenskommunikation. Weitere IWK-Kunden kommen aus den Bereichen

Rechts-, Unternehmens- und Personalberatung sowie Mittelstand, Industrie und

Start-ups sowie Non-profit.

Zu den prominenten aktuellen Kunden von IWK Communication Partner zählen unter

anderem AlixPartners, Bayern Kapital, Bregal Unternehmerkapital, Duff&Phelps,

Equistone, Gimv, Lutz Abel, Silverfleet, Spencer Stuart, VR Equitypartner und

Waterland sowie die Non-Profit-Initiative Level 20.

Über IWK Communication Partner

IWK Communication Partner ist eine 2004 gegründete inhabergeführte

Kommunikationsagentur mit Sitz in München. IWK ist vorwiegend auf

Unternehmenskommunikation in den Bereichen Private Equity, Venture Capital,

Professional Services, Unternehmensberatungen, Wirtschaftskanzleien und

Non-Profit-Organisationen spezialisiert. In diesen Segmenten verfügt das

zehnköpfige IWK-Team durch die langjährige Betreuung namhafter Kunden über

besondere Expertise und Kompetenzen. Die Agentur deckt die gesamte Bandbreite

der Unternehmenskommunikation ab. Zum Leistungsportfolio gehören Strategische

Kommunikationsberatung, Wirtschafts- und Finanzkommunikation, Media Relations,

Krisen- und Change-Kommunikation, Corporate Publishing, Eventkonzeption und

Medientraining. www.iwk-cp.com

Pressekontakt:

IWK Communication Partner

Ira Wülfing

T: +49 89 2000 30 30

E: ira@iwk-cp.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134900/4498993

OTS: IWK Communication Partner

Original-Content von: IWK Communication Partner, übermittelt durch news aktuell