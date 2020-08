Kompakt und robust für guten Sound

Musik ist auf dem Smartphone immer dabei, guten Sound gibt es aber erst mit einem externen Lautsprecher. Ist dieser dann mit 8,5 x 8,5 x 4 Zentimetern und 180 Gramm so handlich und leicht wie das neue Bluetooth-Modell Pocket 2.0 von Hama, eignet er sich perfekt als Dauerbegleiter für unterwegs.

Wenn man den Bluetooth-Lautsprecher nicht in der Tasche verstauen will, befestigt man ihn einfach an seinem robusten Karabinerhaken außen am Rucksack oder beispielsweise an der Gürtelschlaufe. Und da können auch Regen und Spritzwasser ihm nichts anhaben. Im Notfall ist sogar ein kurzes Abtauchen in der Badewanne oder im See kein Problem. Der integrierte Li-Polymer-Akku erlaubt bis zu 16 Stunden Betriebszeit, in rund 3 Stunden ist er über ein USB-Kabel wieder aufgeladen. Sogar Telefonieren ist über die eingebaute Freisprecheinrichtung möglich und nach dem Gespräch geht?s nahtlos wieder mit Musik weiter.

Art.-Nr. 173193 Bluetooth?-Lautsprecher “Pocket 2.0”, Schwarz

Art.-Nr. 173194 Bluetooth?-Lautsprecher “Pocket 2.0”, Weiß

UPE1: 19,99 EUR

1 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

