Kompetente Personaldienstleistung aus der Region: Arbeitswelt Personaldienstleistung GmbH & Co. KG

Wer in Hamburg, Troisdorf, Nordhorn, Bremerhaven oder Cuxhaven auf der Suche nach hochqualifiziertem Fachpersonal beziehungsweise nach neuen beruflichen Herausforderungen ist, der wird bei Arbeitswelt Personaldienstleistung GmbH & Co. KG fündig. Als kompetenter Partner in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit und Outplacement steht das Arbeitswelt-Team Personalern, Fachkräften und Freelancern gleichermaßen mit schnellen, unkomplizierten und individuellen Lösungen zur Verfügung.

Personalexperten mit Erfahrung und Branchenwissen

Bewerber wie Unternehmen profitieren bei der Arbeitswelt Personaldienstleistung GmbH & Co. KG von der hohen regionalen Vernetzung und vertieften Branchenkenntnissen. So hat sich der Personaldienstleister vor allem auf die Bereiche Engineering, Aviation, Industrie, Handwerk sowie Office und Management spezialisiert und kennt hier die spezifischen Anforderungen und Eigenheiten des Marktes – sowohl auf Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite. Von den fünf Niederlassungen aus werden die marktspezifischen Bedürfnisse sofort erkannt und unmittelbar bedient. Dabei teilt das Arbeitswelt-Team gerne seinen langjährigen Erfahrungsschatz in einer umfassenden Personalberatung.

Individuelle und effiziente Personallösungen

Ob bei der schnellen Besetzung von akuten Vakanzen, der Suche nach der qualifizierten Fachkraft, die das Unternehmen perfekt ergänzt, oder der Vermittlung von Freelancern für flexible Projekte – die Zusammenarbeit mit dem Arbeitswelt-Team bedeutet eine enorme Entlastung der Personalabteilung, sowohl was den Zeitfaktor als auch den Kostenaufwand betrifft. Personalprozesse werden so wesentlich effizienter und zielführender. Davon profitieren schließlich auch die Arbeitnehmer, die Zugriff auf eine Bandbreite an spannenden Stellenangeboten haben.

Zufriedenheit auf allen Seiten ist die Basis für eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit und steht damit im Fokus von Arbeitswelt. Auch bei einer kurzfristigen Arbeitnehmerüberlassung ist schließlich immer eine Übernahmemöglichkeit gegeben. Umso mehr Wert legt das Arbeitswelt-Team auf eine sorgfältige Personalauswahl nach hohen Qualitätsstandards.

Der verlässliche Partner für Personalvermittlung und Zeitarbeit

Seit 2006 agiert die Arbeitswelt Personaldienstleistung GmbH & Co. KG als umfassende Personalvermittlerin in Hamburg, Troisdorf, Nordhorn, Bremerhaven und Cuxhaven. Das von Karsten Geiger geführte Unternehmen steht Arbeitssuchenden, Freelancern wie Personalern an den fünf Standorten gerne für eine Beratung zur Verfügung. Ein Erstkontakt ist telefonisch unter 040 57 00 64 710, per E-Mail unter info@arbeitswelt.eu oder auch über das Online-Kontaktformular möglich.