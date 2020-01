Kompetenzen für die digitale Zukunft: Interview mit IT-Experten Thorsten Haase

Zukunft der Arbeit: Chance oder Risiko? Wie können wir uns im Zuge fortschreitender Digitalisierung und Automatisierung gegen Maschinen und Roboter behaupten? Und welche Kompetenzen brauchen wir, um uns auch morgen erfolgreich aufstellen zu können? Im Interview verrät Thorsten Haase, Geschäftsführer eines IT Unternehmens und Mitglied des Plenums der Handelskammer Bremen, wieso Neugier, Interaktion mit anderen, Lösungskompetenz oder Achtsamkeit wichtige Fähigkeiten sind und warum Scheitern positiv sein kann. Ohne Werte, ohne Haltung, so Haase, könne es aber nicht funktionieren. Die digitale Zukunft will aktiv von uns gestaltet werden. Zu hören ist das Interview mit dem IT-Experten im Podcast des Career Service der Hochschule Bremen: https://www.hs-bremen.de/internet/de/einrichtungen/career/aktuell/.

Das Interview bildet den Auftakt für die neue Podcast-Reihe des Career Service der Hochschule Bremen. Der Career Service berät Studierende rund um die Themen Bewerbung und Berufseinstieg, die Zukunft der Arbeit ist ein Schwerpunktthema. Gemeinsam mit Unternehmen und Organisationen organisiert er Events und Networking Veranstaltungen.

In dem Gespräch äußert sich Thorsten Haase auch dazu, wie sich ein Geschäftsführer persönlich mit der digitalen Zukunft auseinandersetzt, was er Studierenden empfiehlt, was sich Deutschland im Ausland abschauen kann und warum Mut und Respekt wichtige Voraussetzungen sind. Müssen wir nun alle Programmieren lernen? Die Antwort findet sich gleichfalls im Career Service Blog, zu hören auch im Podcast oder nachzulesen als komplettes Interview auf den Seiten des Career Service.