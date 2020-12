Kompromisslos sicher durch die dunkle Jahreszeit? mit den Testsiegern von ABUS

Nicht nur in Zeiten der aktuell grassierenden Pandemie halten sich Menschen in der dunklen Jahreszeit vermehrt zu Hause auf. Sich dort rundum wohl zu fühlen, ist wichtiger Bestandteil für eine hohe Lebensqualität. Dazu gehört auch, dass man sich in den eigenen vier Wänden sicher und wohlbehütet fühlt. Ein Aspekt dessen ist der Schutz des Lebensraums vor äußeren Gefahren. Der Schutz der Familie und der Schutz wertvoller Dinge. Dies gelingt am besten mit Sicherungen an Fenstern und Türen.

Unternehmen wie der Sicherheitsexperte ABUS bieten dafür eine umfangreiche Auswahl an Produkten, die sich auch nachträglich anbringen lassen. Dass diese Sicherungen einen optimalen Schutz bieten, bescheinigt auch die Stiftung Warentest: in der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift ?test? wurden Sicherungen verschiedener Hersteller geprüft und bewertet. Dabei haben zwei Sicherungen für Fenster und Türen von ABUS besonders überzeugt und wurden mit der Note ?sehr gut? als Testsieger gekürt.

Dieses Ergebnis greift ABUS nun in einer umfangreichen Kampagne auf. Diese läuft unter dem Aufhänger ?Das Leben kennt viele Kompromisse. Sicherheit nicht.? und führt auf die Webseite testsieger.abus.com mit weiterführenden Informationen, einem Online-Sicherheitscheck und einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.

Eltern gehen oft Kompromisse ein ? nur nicht beim Thema Sicherheit

Mit einem Augenzwinkern werden im Rahmen der Kampagne typische Situationen dargestellt, in denen Eltern Kompromisse mit ihren Kindern eingehen ? sei es der Ketchup auf dem Gemüse oder der Weg zur Schule im Ballettkleid. Wo Eltern hingegen keine Kompromisse eingehen, ist beim Thema Sicherheit. Und da führt kein Weg an den Testsiegern von ABUS vorbei. Informieren Sie sich jetzt, warum der Schutz der eigenen vier Wände viel mehr als Sicherheit bedeutet unter testsieger.abus.com

Über ABUS

Als Anbieter von Sicherheitstechnik bietet ABUS seit Gründung im Jahr 1924 marktgerechte Lösungen für das Plus an Sicherheit. Rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für das global ausgerichtete und inhabergeführte Familienunternehmen tätig. Das Produkt-Portfolio von ABUS erstreckt sich von mechanischer und elektronischer Sicherheitstechnik für private wie gewerbliche Anwender bis hin zu Sicherheitslösungen für Zweiradfahrer.