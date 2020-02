Konferenz-Programm ist jetzt online: 14. EUROSOLAR-Konferenz: “Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien”

EUROSOLAR e.V. und die Stadtwerke Speyer GmbH veranstalten in diesem Jahr gemeinsam die 14. Ausgabe der Stadtwerke-Konferenz am 29. und 30. April 2020 in der Stadthalle Speyer. Die Kooperationspartner freuen sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und haben heute das Programm bekannt gegeben.

Alle Informationen und Online-Anmeldung: www.stadtwerke-konferenz.eurosolar.de

EUROSOLAR bringt auch in diesem Frühjahr Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um die Energiewende auf kommunaler Ebene voranzutreiben. Den Veranstaltern ist es eine besondere Ehre, sowohl eine Vertretung der Landesregierung als auch Rheinland Pfalz? Umweltministerin Ulrike Höfken zum Auftakt der Konferenztage begrüßen zu dürfen. Zudem richtet sich Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit einem Grußwort an die Vertreterinnen und Vertreter von Kommunalversorgern und anderen Energiewende-Akteuren.

Wolfgang Bühring, Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer, schildert die aktuelle Situation aus Sicht der Stadtwerke. Margit Conrad, Mitglied im EUROSOLAR-Vorstand und ehemalige Umweltministerin Rheinland-Pfalz, sowie EUROSOLAR-Vizepräsident Dr. Fabio Longo diskutieren gemeinsam mit ihren Gästen die Perspektiven der kommunalen Energiewende.

Herzstück des Programms sind erfolgreiche Praxisbeispiele aus dem Umfeld der Stadtwerke: Rainer Stock, Bereichsleiter Netzwirtschaft des VKU e.V. spricht über Chancen für Verteilnetzbetreiber in einem nachhaltigen und dezentralen Energiesystem. Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg GmbH, beschreibt den Weg zu grüner Wärme als Bausteine der Energiekonzeption 2030 und Prof. Dr.-Ing. Stefan Lechner von der Technischen Hochschule Mittelhessen erläutert die Sektorenkopplung im Flex-Quartier Gießen.

Des Weiteren nimmt die Konferenz Bezug zu aktuellen Themen wie Regionalstrom als Plattform zur Bürgerbeteiligung, Erneuerbare Energien im Spannungsfeld lokaler Raumkonflikte und Post-EEG Anlagen.

Zum vollständigen Programm

Für Aussteller und Sponsoren

Die Konferenz wird von einer Ausstellung begleitet, bei der sich Unternehmen, Organisationen und Institutionen dem Konferenzpublikum präsentieren. Nähere Informationen über die Teilnahme als Aussteller oder Sponsor sind hier verfügbar.

Über die Konferenzreihe

EUROSOLAR e.V. veranstaltet die jährlich stattfindende Konferenzreihe ?Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien? bereits seit dem Jahr 2006 in Kooperation mit wechselnden Stadtwerken in der gesamten Bundesrepublik. Seit jeher rückten die Erneuerbaren Energien und die Akteure einer umweltfreundlichen und verbrauchernahen Energieversorgung dabei in den Mittelpunkt. Stadtwerke nehmen eine zentrale Rolle in einer Neuen Energiemarktordnung (NEMO) ein, für die sich EUROSOLAR aktiv einsetzt.