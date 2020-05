Konferenz statt Diversity Wettbewerb 2020 aus Anlass des 8. Deutschen Diversity Tages am 26. Mai: Virtueller Austauschüber “Diversity: Herausforderungen und Chancen in Zeiten der Corona-Pandemie”

Manche Aspekte von Diversity treten in Zeiten der Corona-Krise stärker zu Tage als vorher und werfen Fragen auf: Unter welchen Voraussetzungen funktioniert das Arbeiten von zu Hause aus gut? Welche Zugänge, Voraussetzungen und Affinitäten ermöglichen einen konstruktiven Umgang mit Digitalisierung? Wie werden Werte sowie Kompetenzen von Älteren und Jüngeren wahrgenommen und genutzt? Wie erreichen wir Gemeinschaftssinn und Vertrauen ohne physischen Kontakt? Von wem und warum werden bestimmte Gruppen extrem stigmatisiert? Kehren Männer und Frauen zurück in traditionelle Rollenmuster?

Zwei Aktivitäten wird das ?Zentrum für Interkulturelles Management & Diversity? der Hochschule Bremen gemeinsam mit dem Mercedes-Benz Werk Bremen und der Trägergemeinschaft des Diversity Preises an diesem Tag realisieren: Einen virtuellen Austausch über ?Herausforderungen und Chancen im Umgang mit Vielfalt in Corona-Zeiten? mit ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgern, Vertreterinnen und Vertretern der Trägergemeinschaft, 360 ? Diversity Beauftragten sowie Beraterinnen und Beratern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Das Video zum Thema ?Unterschiedlich alt sein in Corona-Zeiten? und eine kurze Dokumentation der Ergebnisse des virtuellen Austausches werden auf der Seite des Bremer Diversity Preises ab 26. Mai 2020 und in sozialen Netzwerken abrufbar sein: https://diversity-preis-bremen.de/, https://www.facebook.com/diversitypreisbremen/

Bremer Diversity Preis 2020: Konferenz statt Diversity-Preisauslobung

Zahlreiche Unternehmen, Institutionen und Projekte kämpfen derzeit um ihr Überleben. In diesem Jahr möchten die Akteurinnen und Akteure des Bremer Diversity Preises deshalb auf die übliche Ausschreibung verzichten. Stattdessen ist im Dezember 2020 eine öffentliche Konferenz im Rahmen des Jubiläums ?50 Jahre Hochschulen der Angewandten Wissenschaften in Bremen? an der Hochschule Bremen geplant, in der sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Praktikerinnen und Praktiker aus dem deutschsprachigen Raum mit ?Chancen, Herausforderungen und Herangehensweisen im Hinblick auf die Gestaltung von Vielfalt in der Corona-Krise? auseinandersetzen. Welche Dilemmata in Bezug auf Diversity-Management verstärken sich, welche neuen Schwachstellen gibt es, aber auch welche Chancen ergeben sich?