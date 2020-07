Konferenzzentrum im Cluster Smart Logistik ist geöffnet

Aachen, 16.07.2020. Nicht jedes Unternehmen verfügt in der aktuellen Situation über geeignete Flächen, um bei Besprechungen, Fortbildungen, Schulungen und anderen Veranstaltungen den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmern oder die benötigten 7 m2 pro Person realisieren zu können. Die Räumlichkeiten im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus wurden nun so konzipiert und gestaltet, dass unter Einhaltung aller Auflagen Veranstaltungen mit Teilnehmern von zwei bis zu 30 Personen durchgeführt werden können. Ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Sitzplätzen, regelmäßiger Luftaustausch sowie die Einhaltung notwendiger Hygienemaßnahmen sind sichergestellt. Darüber hinaus gewährleistet das Konferenzzentrum in allen Bereichen die Berücksichtigung weiterer Anforderungen der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung. Die Räumlichkeiten auf dem RWTH Aachen Campus können von allen Interessenten für ihre Besprechungen und Veranstaltungen gebucht werden, ob mit Mitarbeitern, Kunden oder Partnern. Für die Besucher des Clusters Smart Logistik steht ausreichend Parkraum zur Verfügung sowie eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Das FIR an der RWTH Aachen ist clusterleitendes Institut des Clusters Smart Logistik. Anfragen zu Buchungen und weiteren Informationen beantwortet das FIR gerne unter: info@fir.rwth-aachen.