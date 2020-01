Konformität für die Tabakprodukteverordnung TPD2 schaffen

COSYS Lösung Tabak Track and Trace unterstützt Sie dabei Konformität in Ihre Organisation zu bringen und den harten Anforderungen der EU TPD2 Tabakproduktrichtlinie gerecht zu werden. COSYS innovatives Tracking System für Tabakwaren sorgt durch Erfassung von Dot Codes und DataMatrix Codes für eine genaue Dokumentation aller meldepflichtiger Tabak Track and Trace Warenbewegungen, wie der Arrival Wareneingang, die Aggregation Umverpackung und den Dispatch Warenausgang. Erfasste Tracking IDs und Tracking Daten werden von COSYS Track and Trace Tabak Software in Rahmen der TPD2 an das EU Repository (zentrale EU Datenbank für Tabak Track and Trace) gemeldet.

Als einer von wenigen Anbietern ist COSYS in der Lage Ihre Unternehmensprozesse konform zu gestalten, damit Sie den Anforderungen der TPD2 entsprechen. COSYS Track and Trace Lösung kann als Stand Alone neben Ihren bestehenden WMS, MES oder Transport Systemen betrieben werden. Sie nutzen die COSYS Tabak Tracking Mobilclients und den COSYS Tabak Tracking Backendclient unabhängig von der restlichen Infrastruktur und profitieren von einer schnellen Integration der Lösung. Die Bereitstellung und der Support erfolgt durch COSYS. Alternativ können die COSYS Tracking Komponenten auch in eine neue COSYS Komplettlösung integriert werden. Sie profitieren von einer einheitlichen All in One Lösung, die perfekt an Ihr Unternehmen angepasst wurde. Die Bereitstellung und der Support erfolgt durch COSYS.

Funktionen der Tabak Track and Trace Lösung

Tracking aller Tabakerzeugnisse und damit verbundenen Events

Erfassung EU meldepflichtiger Event und Finanzströme

Anforderung offizieller EU Tracking IDs über COSYS WebDesk

Erfassen von Tracking IDs und Tabak Chargen

Dokumentation von Arrival, Dispatch und Aggregation Meldungen

Meldung von Track and Trace Daten an die EU

Passende Geräte zur Tabak Rückverfolgung

Nicht jedes MDE Gerät eignet sich für die Tabak Rückverfolgung. Viele MDEs können die Anforderungen nicht erfüllen, da sie entweder nicht leistungsstark sind oder typische Barcodetypen wie den Dotcode oder andere 2D Codes unterstützen. Deswegen bietet COSYS auch die passenden MDE Geräte zur Tabak Rückverfolgung an, die durch ihre besonderen Spezifikationen überzeugen. Folgende Geräte kann COSYS aus Erfahrung empfehlen:

Zebra TC56

Zebra MC3300

Honeywell ScanPal EDA51

Honeywell Dolphin CT40

Honeywell Dolphin CT60

Honeywell Dolphin CN80

Kostengünstiges Smartphone Barcodescanning für Tabak Track and Trace

Auch Smartphones können für Tabak Track and Trace verwendet werden. Durch COSYS höchst innovativem Smartphone Performance Scanning Plug In wird die Kamera eines jeden Android und iOS Smartphones in ein leistungsstarken Barcodescanner verwandelt. Dadurch werden sämtliche Barcodetypen ohne Probleme in unfassbarer Geschwindigkeit erfasst.

Mehr als nur ein Ansprechpartner

COSYS ist nicht nur Entwickler von komplexen mobilen Datenerfassungssystemen und Komplettlösungen, sondern bietet auch umfangreiche Dienstleistungen sowie umfassenden Pre-und After-Sales Services.

Mittels WebService und ERP-spezifischem Importer/Exporter werden COSYS mobile Lösungen an das jeweilige Warenwirtschaftssystem angebunden. Jahrelange Erfahrung im Supply Chain Bereich sind bereits diverse Schnittstellen für ERP-Systeme in COSYS Software integriert. So z. B. Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Infor, SAP und weitere.

Sollte der Umfang von COSYS Lösungen nicht ausreichen, kann auch auf Wunsch Individualsoftware entwickelt und bereitgestellt werden, damit jedes Unternehmen eine maßgeschneiderte Software verwenden kann, auf die sich verlassen lässt.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.