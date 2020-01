Konica Minolta erweitert die Allianz für intelligentes Informationsmanagement mit M-Files auf ganz Europa

M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt den Ausbau einer Technologie-Allianz mit Konica Minolta bekannt, einem weltweit führenden Anbieter im Dokumentenmanagement. Nachdem die beiden Unternehmen in 14 europäischen Ländern sehr vielversprechend mit gemeinsamen Lösungen zum intelligenten Informationsmanagement gestartet sind, haben sie nun ihre Allianz mit sofortiger Wirkung auf den gesamten europäischen Markt ausgedehnt.

Durch die intensivierte Partnerschaft werden Konica Minolta Business Solutions Europe und M-Files ihre KI-gestützten Angebote für das Dokumentenmanagement für gemeinsame Kunden weiter verbessern können. Die bewährten Dokumentenverarbeitungslösungen von Konica Minolta werden durch die M-Files-Plattform gestärkt und bieten nun intelligentes Informationsmanagement der nächsten Generation.

?Unsere verstärkte Partnerschaft mit M-Files ist ein weiterer Beweis für den wachsenden Bedarf an intelligenten Lösungen zur Dokumentenverarbeitung, die geschäftliche Flexibilität ermöglichen und strategische Initiativen zur digitalen Transformation unternehmensweit unterstützen”, kommentierte Katja Nick, Product Marketing Manager ? Information Management bei Konica Minolta Business Solutions Europe. ?Wir freuen uns sehr auf eine effektive und langfristige Zusammenarbeit mit M-Files zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden.”

M-Files ist die einzige intelligente Informationsverwaltungsplattform, die Inhalte basierend auf dem, was sie sind, und nicht darauf, wo sie gespeichert sind, organisiert. Benutzer können bestehende Netzwerkordner und File-Systeme einbinden, um sie mit integrierten Workflow-Funktionen und erweiterten Such- und Filter-Tools intelligenter zu machen. Die KI-gestützte Lösung zum intelligenten Informationsmanagement fügt sich somit perfekt in das Portfolio an Geschäftsprozesslösungen von Konica Minolta ein.

Die Partnerschaft hatte zunächst mit gemeinsamen Projekten in verschiedenen europäischen Ländern begonnen, die großes Potenzial gezeigt haben: Beispielsweise profitierte Astrup AS, Norwegens führender Lieferant für Metall- und Kunststoffhalbzeuge, erheblich von den Lösungen. Als das Unternehmen erkannte, dass seine Barcode-Etiketten digitalisiert werden müssen, entschied es sich für die Nutzung von M-Files, das von Konica Minolta implementiert wurde. M-Files erkennt eingehende Dokumente und generiert einen digitalen Stempel ? vergleichbar mit einem digitalen Barcode. Die Lösung speichert alle Dokumente zum einfachen Abrufen und verbindet die Daten mit dem verwendeten ERP-System. Der digitalisierte Prozess machte die Arbeit effizienter, schneller und steigerte die Qualität deutlich. Ein weiteres Digitalisierungsprojekt wurde mit Norwegens größtem Hersteller für Transportbeton und Betonprodukte erfolgreich realisiert: Die M-Files-Plattform ersetzte das veraltete IT-System und ermöglichte optimierte Arbeitsabläufe. Darüber hinaus führten Verbesserungen der Planungsprozesse zu einer höheren Effizienz. Beide Beispiele verdeutlichen die hohe Leistungsfähigkeit der gemeinsamen Lösungen und den daraus resultierenden Nutzen. Diese positiven Feedbacks veranlassten Konica Minolta und M-Files dazu, ihre Partnerschaft zu erweitern und die intelligente ECM-Lösung in ganz Europa bereitzustellen.

?Wir sind stolz auf den weiteren Ausbau unserer schnell wachsenden Partnerschaft mit Konica Minolta”, sagte Scott Erickson, Senior Vice President Worldwide Channel Sales bei M-Files. ?Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Konica Minolta und durch die perfekte gegenseitige Ergänzung unserer Produkte können wir Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und anderen Organisationen jeder Größe ein optimales Angebot zur Lösung ihrer Probleme im Informationsmanagement unterbreiten.”

Die Partnerschaft mit M-Files ist eine wichtige Weiterentwicklung von Konica Minoltas Vision vom Connected Workplace mit dem Konica Minolta Workplace Hub. ?Wir bei Konica Minolta sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Kunden durch leistungsfähige Technologieinnovationen produktiver zu machen”, sagte Katja Nick. ?Die Zusammenarbeit mit M-Files ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir unseren Kunden dabei helfen können, die Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter zu verbessern. Durch die Verwendung von M-Files in Kombination mit Konica Minolta-Produkten können Unternehmen Menschen, Prozesse und Technologien wirklich zusammenführen.”

Über Konica Minolta Business Solutions Europe

Die Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH mit Sitz in Langenhagen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Konica Minolta Inc., Tokio, Japan. Konica Minolta versetzt ihre Kunden in die Lage, das digitale Zeitalter zu meistern: Mit ihrer einzigartigen Expertise in Imaging und Data Processing schafft Konica Minolta wirkungsvolle Lösungen für ihre Kunden und löst gesellschaftliche Probleme. Als Anbieter umfassender IT-Dienstleistungen bietet Konica Minolta Beratung und Dienstleistungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen durch Workflow-Automatisierung. Das Unternehmen bietet seinen Kunden weiterhin Lösungen und Managed Services im Bereich IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit sowie Cloud-Umgebungen an. In Bezug auf ihre Drucklösungen nennt der Report IDC MarketScape: Westeuropa Smart Multifunctional Peripheral 2018 Vendor Assessment Konica Minolta ?einen weltweit führenden Anbieter von intelligenten MFP-Geräten?. Als starker Partner im Markt für professionelle Drucklösungen bietet Konica Minolta Beratung, modernste Technologie und Software und hat sich in Europa, Zentralasien sowie im Nahen Osten und Afrika seit mehr als einem Jahrzehnt als Marktführer für Production Printing etabliert (InfoSource). Das Business Innovation Centre in London und vier F&E-Labore in Europa ermöglichen es Konica Minolta, Innovationen durch die Zusammenarbeit mit Kunden sowie akademischen, industriellen und geschäftlichen Partnern voranzutreiben. Für ihre Lösungen, die ?smart device with smart technology? kombinieren, wurde Konica Minolta von Keypoint Intelligence mit dem renommierten Buyers Lab PaceSetter Award for Outstanding Serviceability 2018/2019 ausgezeichnet. Konica Minolta Business Solutions Europe ist in mehr als 80 Ländern in Europa, Zentralasien, dem Nahen Osten und Afrika mit Tochterunternehmen und Distributoren vertreten. Mit fast 10.300 Mitarbeitern (Stand April 2019) erzielte Konica Minolta Europe im Geschäftsjahr 2018/19 einen Nettoumsatz von über 2,39 Milliarden Euro.

M-Files bietet eine Softwareplattform der nächsten Generation für intelligentes Informationsmanagement. Sie verbessert die Performance von Unternehmen und Organisationen deutlich, indem sie den Menschen hilft, Informationen effektiver zu finden und zu nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Enterprise-Content-Management-Systemen (ECM) oder anderen Content-Services-Plattformen vereinheitlicht M-Files Systeme, Daten und Inhalte in der gesamten Organisation, ohne bestehende Systeme und Prozesse zu stören oder eine Datenmigration zu erfordern. Unter Einsatz von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) bricht M-Files mit dem Intelligent Metadata Layer bestehende Informationssilos auf, indem es den Nutzern den Zugriff und die Nutzung von Informationen im gewünschten Kontext erlaubt. Dabei können sich die Informationen in beliebigen Systemen, Repositories oder anderen Datenquellen befinden, einschließlich Netzwerkordnern, SharePoint, File-Sharing-Diensten, ECM-Systemen, CRM-Systemen, ERP-Systemen und anderen Geschäftsanwendungen und Ablagen. Tausende von Organisationen in über 100 Ländern – wie beispielsweise NBC Universal, OMV, Rovio, SAS Institute und thyssenkrupp – nutzen M-Files für die Verwaltung ihrer Informationen und Prozesse. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.m-files.de. M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.