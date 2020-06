Konsequenzen der Ethik, 2. überarbeitete Ausgabe – Philosophische Fragmente aufgelistet in vier Teilen

Der freischaffende Autor Stefan Kröpels befasst sich in seinem Buch “Konsequenzen der Ethik” mit Fragen der Zeit und verweist immer wieder kritisch auf verschiedene Philosophen der Geschichte. Zu Beginn stellt er die Frage, warum bisher nach Mahatma Gandhi niemand anders in einem ähnlich wertvollen Sinn das politische Wirken seiner Umwelt zu beeinflussen verstand. Er stellt daraufhin eine These über eine Form der Selbstbeherrschung auf, die dabei eine sehr wichtige Rolle spielt und den Lesern dabei helfen sollte, selbst im eigenen Leben mehr zu erreichen. Das Thema “Fasten” nimmt in diesen Überlegungen einen wichtigen Platz ein.

Die Leser lernen in “Konsequenzen der Ethik” von Stefan Kröpels mehr über ihr eigenes persönliches Bewusstsein und wie sie dieses verbessern können. Es geht zudem darum, wie sich die Welt politisch vollkommen verändern muss, um der Selbstzerstörung zu entkommen und wie einzelne Menschen dazu beitragen können, dass sich die Gesellschaft in eine positivere Richtung bewegt. Das Werk “Konsequenzen der Ethik” ist eine ansprechende Mischung aus philosophischer Selbsthilfe und aktueller Gesellschaftskritik.

“Konsequenzen der Ethik” von Stefan Kröpels ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06328-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de