Kontaktlos: Belegdruck 24/7

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik liefert jetzt kundenspezifisch angepasste Thermodrucker ihrer Serie GeBE-COMPACT Plus fu?r die KePol FS-09 Paketautomaten der KEBA AG aus Österreich (im Bild: exemplarische Darstellung). Diese Selbstbedienungsstationen fu?r Päckchen & Co sind fu?r den Outdoorbereich weltweit ausgelegt und ermöglichen Versandunternehmen und Kunden das Aufgeben bzw. Abholen verschiedenster Sendungen rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. In enger Zusammenarbeit mit dem Automatisierungsexperten aus Österreich wurde bei GeBE der gewu?nschte Thermodrucker mit Presenter speziell fu?r die Erfordernisse dieser Anwendung angepasst. Die Automaten sind fu?r einen weiten Temperaturbereich von -25?C bis +45?C spezifiziert. Somit war es Voraussetzung, dass der eingebaute Belegdrucker auch unter wechselnden klimatischen Einflu?ssen jeden seiner Druckjobs zur Zufriedenheit erledigt. Der Zuschlag von KEBA ging an den GeBE-COMPACT Plus Drucker mit Presenter, der sich auch in unterschiedlichen Automaten anderer Anwendungsbereiche als Beleg- oder Ticketdrucker bewährt. Laut Michael Buchmu?ller, Vertriebsleiter bei GeBE, ?sind aktuell 1000 dieser Geräte im Feld und laufen extrem stabil?.

Dauerhaft sicher und kostensparend

Der GeBE-COMPACT Plus Einbaudrucker erledigt die Belegausgabe dauerhaft zuverlässig und die Überwachung mittels verschiedener Statusanzeigen stellt den Betrieb des hochkomplexen Druckersystems sicher. Obligatorische Serviceeinsätze wie Papierwechsel werden gemeldet und sind so rechtzeitig und kostensparend planbar. Der komfortable Presenter unterbindet zu fru?hes oder zu festes Ziehen an unfertigen Ausdrucken, denn der Beleg wird erst dann zur Entnahme präsentiert, wenn der Druckauftrag komplett abgeschlossen und das Papier abgeschnitten ist. So lassen sich Beschädigungen des Druckermechanismus infolge unsachgemäßer Handhabung an der SB-Station vermeiden und Kosten sparen. ?KEBA hatte sich bereits bei dem Vorgängermodell KePol FS-08 fu?r einen unserer robusten Drucker entschieden?, so Buchmu?ller. ?Unser Ziel ist es, immer mit konstant hoher Qualität zu u?berzeugen, denn wir verstehen uns, wie KEBA auch, als langfristiger Partner unserer Kunden.?

Druckeranpassungen in Hard- und Software GeBE bereits ab kleineren Stückzahlen. Das Germeringer Unternehmen seit gut 50 Jahren im Geschäft und agiert seit 35 Jahren als anerkannter Partner der Industrie für Datenein- und -ausgabelösungen.