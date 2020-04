Kontaktloses Bezahlen vermindert das Infektionsrisiko

Das neuartige Coronavirus kann auf Oberflächen mehrere Tage überleben und sich durch die Berührung kontaminierter Flächen weiter übertragen. Auch wenn die meisten Ansteckungen über Tröpfcheninfektionen erfolgen, rufen Länder weltweit zu verschärften Hygienemaßnahmen auf. Ob im Supermarkt, Parkhaus, an Ticket oder Vending Automaten: Bezahlvorgänge sind durch kontaktlose Terminals ganz hygienisch und ohne Berührung möglich ? was die Ausbreitung des Virus verlangsamt und Infektionsketten unterbricht.

Hygienischere Bedingungen dank cVEND Bezahlterminals

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt offiziell, wo möglich, kontaktlose Verfahren zu nutzen. FEIG ELECTRONIC erleichtert mit zahlreichen Produkten der cVEND Terminalfamilie das kontaktlose Bezahlen via girocard, Kredit- und Debitkarte sowie NFC-fähigem Smartphone. Die Payment-Terminals cVEND plug, und cVEND box/box+ sind für den Einsatz am Point of Sale entwickelt und eignen sich insbesondere für Automaten in den Bereichen Vending und Ticketing.

Anhebung des Limits für Zahlungen ohne PIN-Eingabe deutschlandweit auf 50 Euro

Damit auch bei größeren Beträgen keine PIN-Eingabe notwendig ist, erhöht die Deutsche Kreditwirtschaft im girocard-System das Limit für PIN-freie Zahlungen von 25 auf 50?Euro. Auch zahlreiche Kreditkartenanbieter wie Mastercard, American Express oder Visa ermöglichen die kontaktlose Zahlung bis zu dieser Betragshöhe, um für hygienischere Bedingungen beim Bezahlvorgang zu sorgen.

Komfortabel bezahlen mit dem eigenen Smartphone

Noch höhere Beträge kontaktlos zu bezahlen geht mit dem Smartphone. cVEND Terminals unterstützen auch mobile NFC-Wallets und Mobile Payment-Anbieter wie Apple?Pay oder Google?Pay. Hier ist bei Zahlungen über dem contactless limit keine PIN-Eingabe am Terminal erforderlich. Der Nutzer Identifiziert sich gegenüber dem Terminal dazu einfach auf seinem eigenen Smartphone durch seinen ?Fingerabdruck oder eine PIN-Eingabe.

Contactless Payment Terminals wie cVEND senken so aktiv das Infektionsrisiko und tragen zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen in öffentlichen Räumen bei. Dank neuester PCI PTS- und EMVCo-Zertifizierungen ist der Bezahlvorgang nicht nur kontaktlos und komfortabel, sondern auch noch besonders sicher.

Die FEIG ELECTRONIC GmbH aus dem mittelhessischen Weilburg ist ein innovatives, inhabergeführtes, mittel-ständischen Unternehmen mit etwa 400 Mitarbeitern.

High Tech Made in Germany

FEIG ELECTRONIC entwickelt und produziert seine Produkte ausschließlich in Deutschland und versteht sich als OEM-Lieferant, der Systemintegratoren und Wiederverkäufer, nicht aber Endkunden direkt beliefert.

Als High Tech-Lieferant für die verschiedensten B2B-Märkte steht das Unternehmen in permanentem Kontakt mit allen relevanten Technologiepartnern, um bedarfsgerechte und nutzenoptimierte Produkte zu entwickeln, sowohl als Standardprodukt als auch als kundenspezifische Lösung.

Diese Philosophie bescherte dem Unternehmen in den letzten 50 Jahren ein stetiges Wachstum und bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg sowie sichere Arbeitsplätze.

Umfangreiches Produktprogramm

In den Produktbereichen FEIG CONTROLLER und FEIG SENSORS werden Steuerungen für Industrietore und Schrankenanlagen sowie Induktionsschleifendetektoren für die Park- und Verkehrsleittechnik hergestellt.

Im Bereich IDENTIFICATION bietet das Unternehmen RFID-Hardware für die Frequenzbereiche LF (125 kHz), HF (13,56 MHz) und UHF (860-915 MHz) sowie Barcodescanner und Wearables.

Im Bereich PAYMENT werden Bezahlterminals für offene und geschlossene Bezahlsysteme entwickelt und produziert.

Permanenter Personalbedarf und Auszeichnungen für engagierten Arbeitgeber

Das stetige Wachstum des Unternehmens geht einher mit permanentem Personalbedarf.

In enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Hochschulen schafft es das Unternehmen auch im Wettstreit mit größeren und bekannteren Arbeitgebern, hochqualifizierte Kräfte nach Weilburg zu holen.

Auszeichnungen als ?besonders familienfreundlicher Betrieb? sowie durch die Bundesagentur für Arbeit für hervorragendes Engagement in der Nachwuchsförderung belegen den hohen Stellenwert, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FEIG ELECTRONIC haben.