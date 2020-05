Kontinuierliche Innovation bei Mott MacDonald mit cloudbasiertem ERP-System

Mott MacDonald, eine in Großbritannien gegründete und dort ansässige Unternehmensberatung, unterstützt Ingenieurbüros sowie Management- und Projektentwicklungsunternehmen weltweit. Mehr als 16.000 Mitarbeitende realisieren Projekte in 150 Ländern in Europa, Afrika, im Asien-Pazifik-Raum, im Nahen Osten und auf dem amerikanischen Kontinent.

Um auch in Zukunft die eigenen, hohen Standards und wachsende Anforderungen im Vertrieb, in der Projektabwicklung und im Back Office flexibel und effizient erfüllen zu können, arbeitete Mott MacDonald mit Deltek zusammen. Ziel der Kooperation war die Transformation der internen Unternehmensinfrastruktur durch ein cloudbasiertes Enterprise Resource Planning (ERP) System.

In diesem Interview beschreibt Darren Russell, Chief Digital Officer bei Mott MacDonald, die Gründe, warum das Unternehmen das Projekt im Jahr 2017 in Angriff genommen hatte.

Deltek: Seit wann arbeiten Sie mit Deltek zusammen?

Wir arbeiten seit vier Jahre mit Deltek. Zuvor hatten wir einen langen Evaluierungsprozess für Deltek und andere Unternehmen abgeschlossen, in dem Deltek letztlich am besten bewertet wurde. In den vergangenen vier Jahren konnten wir dann eine außerordentlich gute Zusammenarbeit mit dem Team von Deltek etablieren und wir sind jetzt dabei, die Lösung zu implementieren.

Deltek: Aus welchen Gründen haben Sie sich für Deltek entschieden und worin sehen Sie die wichtigsten Vorteile dieser Zusammenarbeit?

Darren Russell: Ein Kriterium und Grund dafür, warum Deltek als Sieger aus unserer Evaluierung hervorging, war die Unternehmenskultur. Wir suchten einen Partner, der uns überzeugen konnte, dass wir gut zusammenarbeiten können und dass er den Bedarf unseres Unternehmens versteht. Die Implementierung eines ERP Systems kann eine echte Herausforderung sein. Wir wollten also darauf vertrauen können, dass die Zusammenarbeit funktioniert.

Dieses Vertrauen hat Deltek im gesamten Implementierungsprozess eindeutig gerechtfertigt. Wir konnten jederzeit alles Notwendige diskutieren und Probleme lösen, so dass wir jetzt die für Mott MacDonald bestmögliche Lösung bekommen.

?Unsere hervorragende Zusammenarbeit mit Deltek und die Möglichkeit, das System so exakt auf den Bedarf unseres Unternehmens zuzuschneiden, waren besonders wertvoll für uns.?

Darren Russell, Chief Digital Officer

Deltek: Was war der entscheidende Faktor für die Entscheidung für eine umfassende Transformation im Unternehmen und wie hat Deltek Sie in dieser Phase unterstützt?

Darren Russell: Vor einigen Jahren hatten wir entschieden, dass wir Ersatz für unser existierendes System benötigen. Es war am Ende seines Lebenszyklus angekommen. Ein weiterer Betrieb hätte große Risiken für Mott MacDonald bedeutet. Deshalb haben wir gemeinsam einige Module von Deltek implementiert. Unsere hervorragende Zusammenarbeit mit Deltek und die Möglichkeit, das System so exakt auf den Bedarf unseres Unternehmens zuzuschneiden, waren besonders wertvoll für uns. Wir haben das neue System im Jahr 2017 in Irland als Pilotstandort eingeführt, dann in Nordamerika, wo wir 2500 Anwender haben, und demnächst steht die Einführung in Großbritannien mit 6000 Anwendern an.

?Mit unserem in der Cloud gehosteten ERP-System können wir sämtliche Funktionen auf einer Plattform konzentrieren. Wir nutzen Maconomy für Projekte, Finanzen, teilweise im Personalwesen und im Kundenbeziehungsmanagement. Und wir können laufend Verbesserungen vornehmen und neue Features hinzufügen.?

Darren Russell, Chief Digital Officer

Deltek: Was war die wichtigste Verbesserung, die Sie mit der Deltek Maconomy-Lösung erzielen konnten?

Darren Russell: Die wichtigste Verbesserung und gleichzeitig der größte Mehrwert für uns ist, dass es sich um ein cloudbasiertes System handelt. Mit unserer alten Infrastruktur unterlagen wir einem kompletten Lock-in. Sie ließ sich nur unter größten Schwierigkeiten upgraden und wir konnten nicht von neuen Features profitieren. Dass wir unser System jetzt kontinuierlich verbessern und neue Features hinzufügen können, hilft uns sehr.

Wir nutzen Maconomy für alles, was wir tun: Projekte, Finanzen, Personalwesen und Kundenbeziehungsmanagement. Dass alle diese Bereiche auf einer gemeinsamen Plattform zusammenarbeiten können, schafft einen echten Mehrwert für unser Unternehmen. In Zukunft werden wir alle Neuerungen einführen, die Deltek zur Verfügung stellt. Wir haben schon in den vergangenen Jahren erlebt, welche Vorteile uns diese kontinuierliche Innovation bietet.

Über den Autor

Als Chief Digital Officer von Mott MacDonald ist Darren Russell für Innovationen und den digitalen Wandel des Unternehmens verantwortlich. Er ist seit 26 Jahren in dem Unternehmen tätig, das weltweit derzeit mehr als 16.000 Mitarbeiter beschäftigt. Als Regional General Manager Digital Ventures von Mott MacDonald wechselt Russel jetzt in eine neue Position. Im Zuge dessen wird er neue Geschäftsfelder erschließen und gemeinsam mit Partnern an der Bereitstellung neuer digitaler Dienste arbeiten.

Mott MacDonald ist ein weltweit tätiges Ingenieur-, Management- und Entwicklungsberatungsunternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, komplexe globale Herausforderungen zu meistern. Mit fachlicher Beratung und Baudienstleistungen für bebaute Umgebungen sowie die natürliche Umwelt, leistet Mott MacDonald einen weltweiten Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie für mehr Lebensqualität.

Erfahren Sie, wie Deltek Maconomy Ihr Unternehmen verändern kann.

Bessere Software bedeutet bessere Projekte. Deltek ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware und Informationslösungen für projektbasierte Unternehmen. Mehr als 30.000 Unternehmen und Millionen von Benutzern in über 80 Ländern weltweit verlassen sich auf Deltek, um von unerreichten Möglichkeiten bei Projektanalyse, -management und -kooperation zu profitieren. Unsere branchenorientierte Kompetenz führt Projekte zum Erfolg und unterstützt Unternehmen, eine Leistung zu erreichen, die Produktivität und Umsätze maximiert. www.deltek.com