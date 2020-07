Kontrast Personalberatung GmbHüberaus erfolgreich im ersten Halbjahr 2020 ? bei Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst und im Mittelstand

Hamburger Personalberater melden im Corona-Pandemie-Jahr erfolgreiche Geschäftsergebnisse für die ersten sechs Monate. Unter erfolgreichen Personalvermittlungsergebnissen verstehen die Personalberater aus Norddeutschland eine zeitnahe erfolgreiche Rekrutierung gesuchter Fachkräfte und Leitungskräfte für Schlüsselpositionen passend zur Stellenbeschreibung.

Top-Headhunting-Bilanz Öffentlicher Dienst, Ingenieurswesen sowie Gesundheitswesen

Das Halbjahr der Headhunter aus Hamburg weist eine exzellente Vermittlungsquote auf. Im Bereich des öffentlichen Dienstes konnten für mehrere Leitungsstellen qualifizierte Amtsleitungen und Fachbereichsleitungen aus dem Ingenieurswesen kurzfristig eingeworben werden. Die Stellenausschreibung im Ingenieurswesen bei einer Stadtverwaltung ist nach zweijähriger Vakanz jetzt durch die Kontrast Personalberater sehr schnell mit passenden Kandidaten versorgt worden.

Die Arbeitsverträge sind entweder schon geschlossen oder kurz vor der finalen Unterschrift ? Kunde zeigt sich überaus zufrieden und prüft weitere Personalsuch-Mandate für andere Vakanzen.

Darüber hinaus wurden erfolgreich Mediziner und Leitungskräfte der Pflege sowie Abteilungsleitungen IT, Technik und Management an Universitätskliniken, Städtische Krankenhäuser sowie Fachkliniken vermittelt.

Exzellente Rekrutierungssituation für Stellenausschreibungen

Aktuell ist aus Sicht der langjährig erfahrenen Personalvermittler eine exzellente Rekrutierungssituation gegeben. Viele Leitungskräfte und Spezialisten orientieren sich am Arbeitsmarkt neu, nachdem eigene Unternehmensleitungen und Personalverantwortliche vielfach ohne Konzept hilflos die Krise auszusitzen suchen und somit die Belegschaft in die Passivität zwingen. In Krisen auszuharren nehmen viele unserer aktuellen Kandidaten nicht hin – Handlungsfähig bleiben und aktiv die Krise anpacken ist vielen unserer aktuellen Top-Bewerbern wichtig.

Fehlendes Vertrauen in Unternehmensleitung treibt Wechselmotivation

Viele Kandidaten mit Wechselmotivation haben ihr Vertrauen in die eigene Unternehmensführung verloren, sehen keine Maßnahmen um eine Zukunft sicherzustellen und somit auch Arbeitsplätze zu erhalten. In vielen Betrieben gibt es bis heute keinerlei Projekte, wie man die Organisationen am Leben erhalten will

Dank an den Heimathafen Hansestadt Hamburg

Geschäftsführung der Personalberatung dankt dem Hamburger Senat und insbesondere Oberbürgermeister Peter Tschentscher und seinen Stäben für die wichtige Unterstützung durch die Soforthilfe in der kritischen Anfangszeit der Corona-Krise: ?Denn auch bei uns war in den ersten zwei Monaten nicht klar, ob wir den Stillstand bei unseren Kunden wegstecken können?.

?Die unkomplizierte Hilfe und direkte verbindliche Kommunikation mit den Behörden der Hansestadt hat uns in dieser Zeit die richtige Zuversicht bei der Belegschaft gegeben und den entscheidenden Motivationsschub für die Einsatzbereitschaft. Unser Personalvermittler-Team, alle fest angestellt, ist noch stärker zusammengewachsen?, gibt die Geschäftsführung den Dank – nicht ohne Stolz ? auch an das gesamte Mitarbeiterteam weiter.

Headhunter werden selber zum Headhunting Ziel

Die professionelle und moderne Arbeitsweise der Headhunter spricht sich bei den internationalen ?Alte-Herren-Wettbewerbern? herum. Graue Headhunter-Eminenzen aus England und USA versuchen die Rekrutierung der Kontrast Personalberater ? erfolglos.

Der Personalstamm bleibt stabil – dank moderner und vor allem anderer Arbeitsweise, konsequentem Teamwork und hierarchiefreier Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung.

Die Personalberater aus Hamburg sind Spezialisten für den öffentlichen Dienst und übernehmen das gezielte Personalmarketing, die professionelle Personalrekrutierung und Personalauswahl von Fach- und Führungskräften sowie anderen Schlüsselpositionen im für Ministerien, Bund, Länder, Städte und Kommunalverwaltungen. Insbesondere Leitungsstellen, Referatsleitungen, Experten und Spezialisten des Ingenieurswesen, der Medizin, des Rechts, der Finanzen und der Verwaltung.