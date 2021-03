Konzert- und Event-Aufnahmen Produktion Düsseldorf

Obwohl in der Corona-Krise stark eingeschränkt, öffnen erste Länder wieder ihre Konzerthallen oder ihre Festivals. Deutschland wird sicherlich auch im Spätsommer oder spätestens 2022 nachziehen. Aber auch im Lockdown haben sich viele Veranstalter dazu entschlossen, ihre Veranstaltungen und Konzerte über Livestream Service Düsseldorf anzubieten. Auf beide Varianten werden wir in diesem Blogbeitrag eingehen.

Nichts desto trotz sind die Vorbereitungen für eine Aufzeichnung oder für einen Livestream Dienstleister dieselben: Es geht darum einerseits die Klänge der Instrumente perfekt einzufangen, den Sänger, die Sängerin optimal wiederzugeben und ggf. die Stimmung im Publikum für die heimischen Zuschauer spürbar zu machen.

Vorbereitungen (Vorproduktion) für eine Konzertaufnahme

Mit der Videoproduktions-Anfrage beginnt das Projekt. Hierbei versuchen wir im Vorfeld Dein Konzert oder Dein Event etwas besser einzuordnen um das passende Equipment vor Ort dabei zu haben. Dabei gibt fünf mögliche Optionen:

1. Option: Es ist eine Konzertaufnahme in einem Studio mit Filmaufnahmen. Hierbei bekommt jedes Instrument und jede Trommel (Drum) ein eigenes Mikrofon. Alle Spuren werden separat aufgezeichnet und am Ende von dem Tonstudio abgemischt.

2. und 3. Option: Es ist eine Konzertaufnahme vor Publikum. Hierbei ist es wichtig ob der Veranstalter den Sound abnimmt oder ob PRO-duction und sein Tonstudio diese Aufgabe übernehmen soll. Hierbei ist zu beachten, dass ab einem bestimmten Punkt die Signale separiert werden müssen. Dieselben Kanäle müssen dann unabhängig voneinander genutzt werden für die Saal- oder Eventbeschallung und auf der anderen Seite für die Film- und Videoproduktion.

4. Option: Es ist eine Event- oder Konzertdokumentation. Die Eventdokumentation ist so gesehen mit den Optionen zwei und drei identisch, jedoch wird es ein Kamerateam mit Redakteur geben, das sich im Publikum befindet und weitergehende Aufnahmen und Interviews macht. Diese Aufnahmen können wiederum zwei Einsatzmöglichkeiten haben, sollen Ausschnitte in das Konzert gemischt werden? Oder soll es eine eigenständige zusätzliche Konzert- und Eventdokumentation geben, quasi ein MakingOf?

Option: Die letzte Option ist eine Mischung aus allen vorherigen Option mit dem Unterschied, dass sie als Livestream Service Düsseldorf ins Internet gestreamt werden. Diese Option ist in jedem Falle kostenintensiv, da faktisch das komplette Eventteam in zwei Ausführungen benötigt wird: Eventtechnik für den Saal/den Platz und ebenso Tonmischer und Masterer für den Livestream Dienstleister Meerbusch. Ebenso müssen alle Kameras verkabelt oder per Funk mit der Regie verbunden sein, sodass auf alle Kameras zurückgegriffen werden kann. Eine Kamera, die nur auf einer Speicherkarte aufzeichnet, die im Schnitt vereint werden ist dahingehend natürlich deutlich günstiger, aber leider nicht mit Livestream Service Düsseldorf vereinbar.

Wenn Du als Kunde Dich für eine Option entschieden hast, können wir mit der Vorbereitung beginnen und der Umsetzung.

Produktion eines Events oder Konzerts

Unmittelbar vor dem Dreh wird es wahrscheinlich mehrere Aufbau- und Testtage geben. Auch eine Locationbesichtigung ist im Vorfeld sinnvoll. Während der Testtage ermitteln wir ob das mitgebrachte Equipment den tatsächlichen Anforderungen entspricht oder ob es lokale Gegebenheiten gibt, die wir mit zusätzlichen Equipment ausgleichen müssen.

Das kann beispielsweise ein nicht gut isoliertes Dach sein, wodurch Schritte und Regen im Saal hörbar wären, ein instabiles Stromnetz oder eine nicht ausreichende Bandbreite des Internets für den Livestream Service Düsseldorf. Zudem wird es Gesangs- und Instrumententests geben, damit im Vorfeld Abmischungen vorbereitet und auch hier eventuelle Störquellen im Vorfeld gelöst werden können.

Und dann kommt der große Tag! Tausende Zuschauer strömen in das Stadion. Mehrere tausend Zuschauer wählen sich online für den Livestream Service ein. Und das Konzert beginnt. Durch eine gute Vorbereitung wird es kaum unvorhergesehene Überraschungen geben und sofern doch, gibt es genug Luft um flexibel darauf reagieren zu können. Dem Testtag sei Dank!

Durch die hohe Qualität des Equipments von PRO-duction wird das Live-Feeling oder das Gefühl der Studio Aufnahme perfekt wiedergegeben. Auch Luftbildaufnahmen mit einer Drohne oder einer Stahlseilkonstruktion sind möglich, für die Aufnahmen, als auch für den Livestream Service. Ein Kommentator verstärkt die Wirkung des Roten Fadens und führt durch die Veranstaltung. Es reisst mit, es motiviert und berührt, als ob man live dabei gewesen wäre. Bei einer Livestream Produktion ist nach dem Musik Festival die Arbeit getan. Bei einer Aufzeichnung geht es jetzt erst richtig los!

Postproduktion eines Events oder eines Konzerts

Gerade weil bei einem Event oder Konzert so viele Kameras und Mikrofone zum Einsatz kommen, ist die Vorbereitung des Schnitts ein sehr großer Zeitfaktor der Postproduktion. Bei 28 Instrumenten, kommen durchaus 40 Mikrofone zum Einsatz und für jedes Mikrofon gibt es eine eigene Tonspur, die bei Bedarf nachjustiert werden möchte.

Alle Kameras müssen synchronisiert werden und sofern das Premium Paket bei der Videoproduktion Düsseldorf PRO-duction gebucht wurde, beginnt jetzt schon das Angleichen der Kameras mit ersten Schritten des Color Gradings, der Color Correction. Mit dem Multicam Schnitt bei Premiere wird sich der Cutter das komplette Konzert mindestens 15 Mal in voller Länge anschauen müssen. Justiert jeden Schnitt nach, dass er perfekt auf die 1/25el oder 1/50el Sekunde passt.

Wie auch bei einer Portraitfilm Produktion Düsseldorf beginnt durch einen hochwertigen Schnitt die Grundsteinlegung für volle Emotionalität! Nach der Abnahme des Rohschnitts durch den Kunden, der in diesem Fall durchaus ein paar Tage oder Wochen dauern kann, beginnen wir mit dem Feinschliff unseres Rohdiamanten. Durch hochwertiges Color Grading, auch in Kinoqualität mit DCP-Umwandlung möglich, durch perfekte Tonabmischung und einfügen von 2D-Animationen, wie zum Beispiel Bauchbinden, Intros oder Outros, runden wir dieses einmalige Ergebnis ab!

Welche Produktionsarten der Videoproduktion Düsseldorf gibt es noch?

Filme und Videos sind essentiell für jedes Unternehmen und jede Außendarstellung. Wir als Videoproduktion Düsseldorf und Videoproduktion Saarbrücken fühlen uns durch die Zahlen bestätigt.

Natürlich ist ein Video auch immer eine Kosten- und Budgetfrage. Es macht einen Kostenunterschied ob ein Hollywood Star in Deinem Spot mitspielen soll, ein Greenscreen Studio Düsseldorf hinzugebucht wird oder es sich um eine Fashionfilm Produktion handelt.Wünschst du Luftbildaufnahmen, Imagefilm Produktion, Crowdfunding Videoproduktion, Social-Media-Beratung, wird lizenzfreie Musik gesucht, möchtest du ein Industrievideo, Erklärvideo, Investment-Trailer oder doch einen Werbespot drehen? Hast Du Interesse das Set vorab mit Virtual Reality digital zu begehen?Welche Filmleistungen wünschst du?, Color Grading, DCP Umwandlung, in 4K- oder 8K?

Oder soll es klein und fein mit unserer PRO-duction Greenline sein. Nur ein individuelles Angebot, z.B. von uns als Videoagentur Düsseldorf ?kann dir Aufschluss darüber geben, was dein Unternehmen benötigt, um sichtbar zu werden. Auch ein Portraitvideo für dein Lebenswerk sind bei uns möglich! Und das Beste: ?88% aller Unternehmen, die in Video Marketing investiert haben, erreichen ihren ?Return of Invest?.

Denk daran: es wird auch eine Zeit nach Corona und Lockdown geben. Und da wäre es doch gut, direkt durchzustarten! Unsere Vorproduktion, Produktion und Postproduktion stehen dir und deinem Unternehmen jederzeit zur Verfügung! Wir freuen uns auf deine Videoproduktions-Anfrage!

Solange der Lockdown unsere Wirtschaft noch belastet ist, wie immer, der Livestreaming Service Düsseldorf und Livestream Dienstleister Düsseldorf PRO-duction eine tolle Alternative! Schaue Dir hier unser Vodafone Livestream Making of an! Mit unserer Canon EOS R, Adobe Premiere Pro und Blackmagic DaVinci Resolve bieten wir Dir als Filmproduktion Düsseldorf auch dein individuelles Making of an!

Mehr wissenswertes über die Filmbranche findest Du in unserem Blog.