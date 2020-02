Kooperation des Handelsverband Hessen e.V. und der janolaw AG

Im Zuge dieser Kooperation werden den Mitgliedern des Handelsverband Hessen e.V. (HVH) die AGB-Services für den eigenen Internetshop, sowie für die Marktplätze Amazon und eBay zu einem Vorzugspreis angeboten. Die Mitglieder des HVH erhalten einen dauerhaften Rabatt von 15%. Die AGB-Services beinhalten alle Kerndokumente, die für den abmahnfreien Online-Handel benötigt werden (Impressum, AGB, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung + Muster Widerrufsformular).

Die Erstellung der individuellen Rechtstexte erfolgt durch die Beantwortung eines dynamischen Fragenkatalogs. Die Fragen sind umgangssprachlich ausformuliert, so dass sie auch von Nicht-Juristen leicht beantwortet werden können. In allen Services mit inbegriffen ist der Update-Info-Service per Email. Bei Gesetzesänderungen erhalten die Kunden eine Info-Mail mit entsprechenden Hintergrundinformationen und Handlungsanweisungen. Darüber hinaus kann der Kunde bei Rückfragen zu den gebuchten AGB-Services, telefonisch sowie per Email, den Support der janolaw AG in Anspruch nehmen.

Die kostenlose Online-Streitschlichtung janoFair rundet das Angebot ab. Die janolaw AG gewährt bei Nutzung der AGB-Services Abmahnsicherheit und übernimmt bei einer berechtigten Abmahnung die dadurch entstandenen Kosten. Durch diesen umfassenden Service bleibt unseren Kunden mehr Zeit, um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Über Handelsverband Hessen e.V.

Der Handelsverband Hessen e.V. ist Branchen- und Arbeitgeberverband. Der Verband ist Interessenvertreter des Handels in Hessen. Von der Geschäftsstelle in Frankfurt aus ist er direkter Ansprechpartner für die Unternehmen, Politik und Medien. Der Verband steuert die Tarifarbeit sowie Projekte und Kampagnen auf Landesebene.

Der Verband ist eng eingebunden in das Netzwerk des Handelsverbandes Deutschland (HDE) mit Büros in Berlin und in Brüssel, der seit mehr als 90 Jahren für die Interessen der über 400.000 Einzelhändler in Deutschland einsteht.

Die janolaw AG mit Sitz in der Rhein-Main-Region zählt seit dem Jahr 2001 zu den Topanbietern im Bereich der softwaregestützten interaktiven Erstellung von juristischen Dokumenten.

Mit dem Dokumenten-Assistenten stellt janolaw seinen Kunden für die Erstellung von Schriftstücken und Verträgen ein Tool zu Verfügung, das online durch einen detaillierten Fragenkatalog führt. Juristische Hintergründe müssen bei der Beantwortung nicht bekannt sein. Auch Nicht Muttersprachler unterstützt janolaw bei der Erstellung mit der Bereitstellung des Fragenkatalogs in englischer bzw. französischer Sprache.

Für die Absicherung der eigenen Internetpräsenz ob Marktplatz, Onlineshop oder Webseite bietet janolaw mit dem AGB-Service bzw. Rechtstext-Service mit Update-Service und Abmahnschutz Pakete an. Die Einbindung und Neuauflage bei veränderter Rechtslage wird durch die Schnittstelle zu mehr als 35 Shopsystemen und zahlreichen Content Management Systemen gewährleistet. Abgerundet wird das Angebot durch die kostenlose Online-Streitschlichtung janoFair für Kundenbeschwerden bzw. das janoProtect Logo, das Besuchern signalisiert, dass der Betreiber das Thema Datenschutz ernst nimmt und den Service von janolaw nutzt

Mehrere 100 Muster-Vorlagen und anpassbare Dokumente wie Arbeits- und Mietverträge, Arbeitszeugnisse, Kaufverträge, Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen oder Testamente runden das Portfolio ab. Zudem helfen Rechtsanwälte unserer Partnerkanzlei bei Fragen zum Internetrecht verbindlich am Telefon und kostenlose Ratgeber-Broschüren leisten juristische erste Hilfe zum Download.