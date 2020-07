Kooperation zwischen Cornelsen Verlag und DAASI International ermöglicht SCIM-Anbindung an midPoint

Der Source-Code für einen midPoint-SCIM-Konnektor und ein midPoint-SCIM-Overlay wird veröffentlicht. Als Open-Source-Produkte stehen sie nun allen Interessenten zur freien Nutzung zur Verfügung.

Nach erfolgreicher Integration des SCIM-Protokolls in die Open-Source-Software midPoint während eines gemeinsamen Projekts, haben der Cornelsen Verlag und der Tübinger IT-Dienstleister DAASI International beschlossen, den SCIM-Konnektor und das SCIM-Overlay allen Interessenten zugänglich zu machen. Durch die Bereitstellung ergeben sich neue Möglichkeiten, um Standardprogramme einfach und schnell in bestehende Identity- und Access-Management-Systeme (IAM-Systeme) zu integrieren.

SCIM (System for Cross-domain Identity Management) setzt sich zunehmend als Standardprotokoll für die Provisionierung von Identitätsdaten durch. Dank der Zusammenarbeit mit dem Cornelsen Verlag und dessen Zustimmung zur Veröffentlichung des Source-Codes, kann midPoint über SCIM nun dynamisch erweitert werden. SCIM-fähige Zielsysteme wie Gluu werden einfach via SCIM-Konnektor von midPoint provisioniert. Das Overlay ermöglicht SCIM-fähigen Clients, die Daten in midPoint zu bearbeiten.

?Die Zusammenarbeit mit dem Cornelsen Verlag war ein großer Erfolg?, sagt Peter Gietz, CEO von DAASI International. ?Durch diese Integration profitieren viele Unternehmen, weil Sie auf einen Standard statt auf proprietäre Lösungen setzen können. Gleichzeitig fördert dies die Akzeptanz dieses noch recht neuen Standards.?

Die Community entscheidet mit

Evolveum, Entwickler von midPoint, und DAASI International besprechen derzeit zukünftige Supportmodelle. Bis eine Einigung erzielt wurde, wird die DAASI International den Support von SCIM-Overlay und -Konnektor für ihre Kunden selbst übernehmen.

Sollte die midPoint-Community großes Interesse an der neuen Schnittstelle zeigen, wäre Evolveum bereit, diese in die offizielle midPoint-Distribution zu übernehmen.

Interessierte können über den folgenden Link bei Evolveum einen Kommentar mit ihrem Votum abgeben: https://evolveum.com/scim-in-2020/

Um den Source-Code der SCIM-Produkte einzusehen, besuchen Sie:

https://gitlab.daasi.de/midpoint/midpoint-scim-overlay

https://gitlab.daasi.de/midpoint/midpoint-gluu-client

Über midPoint

midPoint ist eine umfassende Open-Source-Lösung für Identity Governance and Administration und wird daher als Standard-Software im Bereich Identity Management eingesetzt. Als Komplettlösung und moderne Alternative zu proprietären Lösungen verfügt midPoint über alle nötigen Tools und Konfigurationsmöglichkeiten, die für die Einführung eines IdM-Systems benötigt werden ? und mehr.

Über Cornelsen

Der Cornelsen Verlag ist einer der führenden Anbieter von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Mit hoher didaktischer Kompetenz entwickeln Mitarbeiter/-innen Produkte für den Unterricht und das persönliche Lernen ? gedruckt, digital und crossmedial. Das Unternehmen steht für Lernerfolg und anerkannt hohe Qualität ? und das seit über 70 Jahren: Im Jahr 1946 hat Franz Cornelsen den Verlag gegründet, der seitdem die deutsche Bildungslandschaft maßgeblich prägt.

Die DAASI International ist Expertin für föderiertes Identity & Access Management mit Open-Source-Software. Seit der Gründung im Jahr 2000 beschäftigt sich der IT-Dienstleister aus Tübingen mit Identitätsmanagement, Zugriffskontrolle und Verzeichnisdiensttechnologien für Universitäten, Behörden und Unternehmen. Darüber hinaus ist die DAASI International aktiv im Bereich der Digital Humanities tätig und beteiligt sich an nationalen sowie internationalen Forschungsprojekten, wie der digitalen Forschungsinfrastruktur DARIAH-DE. Das Dienstleistungsangebot der DAASI International umfasst Beratung, Support und Hosting sowie Softwareentwicklung.

Die DAASI International ist Gold-Partner des midPoint-Entwicklers Evolveum.