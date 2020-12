Kooperationspartnerschaft von Hitachi Solutions Germany und Sven Mahn IT

Kunden von Hitachi Solutions Germany profitieren künftig von einem noch kürzeren Time-to-value bei der Implementierung standardisierter Microsoft-Dynamics-Lösungen. Dazu geht das Unternehmen eine Kooperationspartnerschaft mit dem Hamburger IT-Dienstleister Sven Mahn IT ein.

Hitachi Solutions Germany und Sven Mahn IT setzen in ihrer Kooperationspartnerschaft auf den gemeinsamen Vertrieb standardisierter ERP- und CRM-Lösungen und Dienstleistungen mit Microsoft Dynamics 365. Beide Unternehmen versprechen sich höchstmöglichen Nutzen für ihre Kunden, indem sie ihre jeweiligen Spezialisierungen im Markt zusammenführen: Hitachi Solutions hat stark in Standard-Industrie-Prozess-modelle mit Microsoft Dynamics 365 investiert, Sven Mahn IT mit seiner SMIT-Produktpalette in besonders effizientes Testing und Testfall-Management. Ihr Geschäftsführer Sven Mahn freut sich über die gemeinsame Kooperation:? „Mit Hitachi Solutions haben wir jetzt einen internationalen Multiplikator für unsere Qualitätssicherungsprodukte gefunden, der mit dem Process House selbst auf qualitativ hochwertige Implementierungen von Dynamics 365 setzt. Das ist eine besondere Win-Win-Situation.?

Der Fokus in der Zusammenarbeit liegt auf der Qualitätssicherung und dem Testing sowie auf der Vorbereitung und Unterstützung von Mitarbeitern bei der digitalen Transformation. So können mit dem SMIT TestKit for Microsoft Dynamics, einer Sammlung logischer Testfälle für Dynamics-Standardprozesse, die Aufwände beim Testen während der Implementierung erheblich reduziert werden. Gleichzeitig gewährleistet es ein rechtzeitiges Vorliegen von Testfällen vor dem ersten Sprint, eine frühzeitige und kontinuierliche Qualitätssicherung sowie Tests mit höchst zuverlässigen Ergebnissen. Das ist besonders bei Evergreen-Updates wichtig, um hier einen schnelleren Rollout zu gewährleisten und damit einen kürzeren Time-to-Value. Die Kunden profitieren ab sofort von kalkulierbaren, effizient implementierbaren Projekten mit schnellem Go-live und bewährten Standard-Methoden für den nationalen bzw. globalen Rollout.

Über Sven Mahn IT GmbH & Co. KG

Sven Mahn IT ist der erfahrene Consulting- und Entwicklungspartner für die ERP-Lösungen Microsoft Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management sowie Dynamics AX. Das Portfolio des Hamburger ERP-Dienstleisters reicht von der Beratung zu allgemeinen Themen des Enterprise Resource Plannings über die Einführung von Dynamics sowie die Implementierung individuell zugeschnittener Lösungen bis hin zu umfassenden Services für Betrieb und Support. Mit langjähriger Erfahrung und tiefgehendem System-Know-how unterstützt Sven Mahn IT nicht nur nationale und internationale Kunden, sondern auch den Hersteller sowie andere Dynamics-Partner. Der besondere Fokus des Unternehmens liegt auf Qualitätssicherung, Testoptimierung sowie Anwenderschulung und -zertifizierung. Weitere Informationen unter www.svenmahn.de

Hitachi Solutions, Ltd., mit Hauptsitz in Tokyo, Japan, ist ein zentrales Mitglied des Informations- & Telekommunikationssektors der Hitachi Group und ein anerkannter Marktführer für bewährte Business- und IT-Strategien und -Lösungen für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Das Unternehmen bietet wertorientierte Dienstleistungen für den gesamten IT-Lebenszyklus: von der Planung von Betriebssystemen über deren Integration und Betrieb bis hin zur Wartung. Von seinen Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Kanada, Indien, China und dem asiatisch-pazifischen Raum aus versorgt Hitachi Solutions seine Kunden weltweit mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Mehr Informationen zu Hitachi Solutions finden Sie unter www.hitachi-solutions.de.