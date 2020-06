Korrektur: Lizenzgeber von WPD Pharmaceuticals meldet Bestätigung für In-vitro-Analyse von WP1122



Vancouver (British Columbia), 22. Juni 2020. WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO, FWB: 8SV1) (WPD oder das Unternehmen), ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass Moleculin Biotech Inc. (Moleculin), jenes Unternehmen, das die Wirkstoffverbindung WP1122 an WPD zur Verwendung in 29 Ländern durch WPD, vorwiegend in Europa, unterlizenziert, am 16. Juni 2020 bekannt gegeben hat, dass eine Wiederholung früherer In-vitro-Tests das antivirale Potenzial von WP1122 bestätigt hat.

Obwohl die Entwicklung von In-vitro-Daten ein erster Schritt ist und die Daten nicht unbedingt die antivirale Wirkung in vivo widerspiegeln, bestätigen die Ergebnisse dieser wiederholten Runde von In-vitro-Tests, die Moleculin am 1. Juni 2020 erhalten hat, dass WP1122 eine antivirale Wirkung auf das humane Coronavirus 229E (HCoV-229E), ein Surrogat von SARS-CoV-2, dem für COVID-19 verantwortlichen Virus, hat.

Am 27. Mai 2020 meldete Moleculin die Ergebnisse der ersten präklinischen Bewertung des Potenzials von WP1122 zur Behandlung von COVID-19. Die Tests umfassten eine Untersuchung der Zellviabilität, gefolgt von einem Test zur Reduktion der Virusausbeute. Mit diesen Tests sollten die antiviralen In-vitro-Eigenschaften von WP1122 und dessen aktiver funktioneller Gruppe (Unterabschnitt) 2-DG bewertet und verglichen werden. In diesem Zusammenhang heißt es in einer nicht veröffentlichten Version eines Artikels, der nun zur Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature (Bojkova, D. et al. Proteomics of SARS-CoV-2-infected host cells reveals therapy targets, Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2332-7 2020)* akzeptiert wurde, dass eines der therapeutischen Ziele bei SARS-CoV-2 die Glykolyse ist. Diese von einem unabhängigen Forschungsteam an der Goethe-Universität Frankfurt durchgeführten Arbeiten zeigten darüber hinaus, dass eine gezielte Glykolyse mit 2-DG die Replikation von SARS CoV-2 in vitro stoppte. Diese Ergebnisse stimmen mit früheren Forschungsberichten überein, die die antiviralen Aktivitäten von 2-DG bei anderen Viren belegen. Moleculin der Auffassung, dass ohne den Vorteil der Prodrug-Struktur von WP1122 der rasche Metabolismus von 2-DG und die eingeschränkten medikamentenähnlichen Eigenschaften verhindern, dass es in vivo ausreichend wirksam ist, und dass die In-vivo-Tests von WP1122 seine Vorteile deutlicher machen könnte.

Die Tests von Moleculin zielten darauf ab, die Fähigkeit von WP1122, einem Prodrug von 2-DG, zur Hemmung der Coronavirus-Proliferation in einer Säugetierzellkultur nachzuweisen. Die Tests wurden unter Verwendung eines Surrogats von SARS-CoV-2 namens HCoV-229E durchgeführt. Moleculin hält HCoV-229E für ein geeignetes Surrogatmodell für SARS-CoV-2, da davon auszugehen ist, dass sowohl 2-DG als auch WP1122 sowohl als Inhibitoren der Glykolyse als auch durch Veränderung der Glykoprotein/Glykan-Strukturen wirken, einschließlich der charakteristischen Spitzen, die bei SARS-CoV-2 vorgefunden werden. Es hat sich gezeigt, dass sich Glykane auf der Außenseite des Virus bilden und dazu dienen können, das Virus vor dem Immunsystem des Wirts abzuschirmen. Darüber hinaus scheinen die auf HCoV-229E und SARS-CoV-2 vorhandenen Glykoprotein/Glykan-Spitzen ähnliche Funktionen im viralen Lebenszyklus zu erfüllen. Außerdem wird angenommen, dass 2-DG und WP1122 auch durch die Hemmung der Glykolyse wirken, die bei HCoV-229E eine ähnliche Rolle spielen soll wie bei SARS-CoV-2.

Der Wirkungsmechanismus von 2-DG und WP1122 unterscheidet sich stark von anderen Medikamenten, die für COVID-19 entwickelt werden. Da 2-DG nachweislich den Glukosestoffwechsel anpeilt, werden die In-vitro-Testergebnisse durch die Konzentration der natürlichen Glukose in der Mikroumgebung, die während der viralen Replikation und der fortgesetzten Infektion vorhanden ist, erheblich beeinflusst. Aus diesem Grund und gemäß den Leitlinien der FDA wird Moleculin versuchen, WP1122 als Teil der IND-Vorbereitung in einem Tiermodell für COVID-19 zu bewerten. Moleculin plant weiters, die Leitlinien der FDA sowohl in einem zweiten vorläufigen IND-Meeting als auch in einem IND-Antrag anzustreben, der zurzeit für Ende 2020 erwartet wird. Moleculin wird versuchen, eine Phase-1a/1b-Studie über den Machbarkeitsnachweis durchzuführen, wobei die Phase 1b an einer relativ kleinen Anzahl früher COVID-19-Patienten mit milden Symptomen durchgeführt werden soll.

WPD hat keine eigenen unabhängigen Bestätigungstests von WP1122 durchgeführt und verlässt sich bei der Bereitstellung dieser Informationen an die Aktionäre von WPD ausschließlich auf die in der Pressemitteilung von Moleculin vom 16. Juni 2020 enthaltenen Informationen.

*Die Veröffentlichung besagt: “Dies ist ein unbearbeitetes Manuskript, das zur Veröffentlichung angenommen wurde. Nature Research stellt diese frühe Version des Manuskripts als Service für unsere Autoren und Leser zur Verfügung. Bevor das Manuskript in seiner endgültigen Form veröffentlicht wird, wird es einem Copy-Editing, einem Schriftsatz und einer Korrekturlesung unterzogen. Bitte beachten Sie, dass während des Produktionsprozesses Fehler entdeckt werden können, die sich auf den Inhalt auswirken können, und es gelten alle rechtlichen Hinweise”.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD hat in bestimmten Ländern 10 neuartige Arzneimittelkandidaten lizenziert, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an Institutionen erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech, Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet der Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech umfasst für die meisten Wirkstoffe 31 Länder in Europa und Asien, einschließlich Russland.

