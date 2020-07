Korrektur: Pensana Rare Earths: Weitere hochgradige übertägige Bohrergebnisse und sehr ermutigende Ergebnisse aus unter dem anfänglichen Abbauplan liegenden frischem Gestein



13. Juli 2020 – Pensana Rare Earths Plc (LSE: PRE, ASX: PM8) berichtet die Ergebnisse aus weiteren 34 Bohrungen des 8.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms, das auf dem NdPr-Projekt Longonjo in Angola durchgeführt wurde.

Das Programm unterstützt die Arbeitsprogramme der bankfähigen Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study) auf Basis der Vererzung in der verwitterten Zone in Longonjo. Neue Ergebnisse bestätigen besonders hochgradige Abschnitte ab der Oberfläche im Bereich des geplanten ersten Bergbaus.

– Erster Abbauplan: Mittels Infill-Bohrungen wurden + 6 % Seltenerdoxid (REO, Rare Earth Oxide) in der Vererzung der verwitterten Oberflächenzone bestätigt. Dieses Vererzungsgebiet bleibt nach Norden und Osten offen. Das Unternehmen geht davon aus, die Mineralressource zur Aufnahme in die BFS auf Gemessen in diesem Gebiet hochstufen zu können.

– Vererzung des frischen Gesteins: Die erste systematische Überprüfung des Potenzials unmittelbar unterhalb der Vererzung der verwitterten Zone mittels Bohrungen lieferte mächtige Abschnitte mit 2,5 % bis 3 % REO. Diese Gehalte sind sehr ermutigend und verleihen dem Projekt Longonjo eine zweite Dimension, die über die anfängliche Lebensdauer der Mine hinausgeht. Die Vererzung bleibt unterhalb der Bohrtiefe von 80 Meter offen.

– Südlicher Rand: Mittels Bohrungen wurden Zonen mit hochgradiger Vererzung in der Verwitterungszone ab der Oberfläche identifiziert, was laut Erwartungen die Durchschnittsgehalte in diesem Bereich des vorgeschlagenen Tagebaus erhöhen wird.

– Aktualisierte Mineralressourcenschätzung: Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird im laufenden Quartal bekannt gegeben, sobald alle verbleibenden Analyseergebnisse eingegangen sind.

Zu den wichtigen Abschnitten der neuen Bohrergebnisse zählen:

Bohrung-Abschnitt

LRC254: -12 Meter mit 5,74 % REO einschließlich 1,14 % NdPr ab der Oberfläche und

20 Meter mit 5,76 % REO einschließlich 1,09 % NdPr ab 16 Meter Tiefe

LRC263: -10 Meter mit 5,60 % REO, einschließlich 1,10 % NdPr ab der Oberfläche

LRC265: -16 Meter mit 6,03 % REO, einschließlich 1,25 % NdPr ab der Oberfläche

LRC267: -16 Meter mit 6,08 % REO, einschließlich 1,16 % NdPr ab der Oberfläche

LRC276: -18 Meter mit 6,25 % REO, einschließlich 1,18 % NdPr ab der Oberfläche

*NdPr = Neodym – Praseodymoxid. REO = gesamte Seltenerdoxide. Abschnitte werden bei einem unteren Cut-off-Gehalt von + 0,4 % NdPr angegeben. Siehe Tabelle 1 für Einzelheiten aller neuen Ergebnisse, einschließlich mächtigerer Abschnitte bei einem Cut-off-Gehalt von + 0,2 % NdPr

Executive Director & COO Dave Hammond kommentierte:

Diese jüngsten Abschnitte ab der Oberfläche beweisen die Kontinuität der hochgradigen verwitterten Vererzung in dem Gebiet, das in den ersten Jahren im Mittelpunkt des Bergbaus stehen wird. Wir erwarten, dass wir mit diesen Ergebnissen der Infill-Bohrungen die derzeitige angezeigte Mineralressource in die Kategorie Gemessen hochstufen können.

Die mächtigen vererzten Abschnitte, die aus dem frischen Gestein unterhalb der Verwitterungszone stammten und von denen viele zur Tiefe hin offenbleiben, sind sehr ermutigend und unterstützen das Potenzial, das Projekt nach dem erfolgreichen Abschluss der metallurgischen Testarbeiten weiter auszubauen.

Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse aus den verbleibenden 86 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.457 Meter sowie die überarbeitete Mineralressourcenschätzung zu veröffentlichen, deren Fertigstellung vor Ende September geplant ist.

Die vollständige Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20200713/pdf/44kh7zv3y3j8vv.pdf

