Kosten für Versicherung von Anhängern sollen sinken

Inhaber eines Wohnwagens, eines Bootsanhängers oder einer

ganzen Speditionsfirma mussten in den vergangenen Jahren teils erhöhte

Versicherungsprämien zahlen. Ein Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin

Christine Lambrecht (SPD), der der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag)

vorliegt und der laut interner Regierungspläne an diesem Mittwoch vom Kabinett

verabschiedet werden soll, könnte das nun ändern. Der Grund: Die Kosten für die

Anbieter von Haftpflichtversicherungen für Anhänger werden sinken, weil künftig

bei einem Unfall in der Regel allein die Versicherung des Zugfahrzeugs für den

Schaden aufkommen soll. Seit 2010 gilt eine Doppelhaftung. Demnach müssen sich

der Haftpflichtversicherer des Zugfahrzeugs, also beispielsweise eines Pkw oder

einer Sattelzugmaschine, und der Versicherer des Anhängers die Schadenssumme zu

je 50 Prozent teilen. Das hatte der Bundesgerichtshof entschieden. In der Folge

stieg der Verwaltungsaufwand für die Versicherungen; die Anhängerversicherungen

mussten mehr Schäden regulieren. Nach Angaben des Verbandes der

Automobilindustrie hat die geltende Doppelversicherung von Zugmaschine und

Anhänger bei der Anhängerversicherung zu einer Vervielfachung der Prämien

geführt. Insbesondere bei Betreibern von Anhängerflotten mit bis zu 7000

Fahrzeugen hätten sich zusätzliche Kosten von teilweise über zwei Millionen Euro

ergeben, so der Verband. Ob die Versicherungsunternehmen künftig die geringeren

Verwaltungskosten in Form von niedrigeren Prämien an ihre Kunden weitergeben

werden, ist offen.

