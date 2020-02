Kostenfreie Beratungstermine der Handwerkskammer Potsdam im Monat März 2020

Mit dieser Terminübersicht übermitteln wir Ihnen eine Zusammenstellung unserer kostenfreien Beratungs- und Servicetermine für Mitgliedsbetriebe, Eltern, Schüler und Schülerinnen im Monat März 2020.

Lehrstellenberatung für Schulabgänger

Die Handwerkskammer Potsdam lädt alle Schüler/innen und ihre Eltern zur gemeinsamen Lehrstellensuche ein. Die Mitarbeiter der ?Passgenauen Besetzung? wissen alles über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk und entwickeln mit Schülern und Schulabgängern eine individuelle Bewerbungsstrategie.

An jedem Dienstag finden von 9:00 bis 16:00 Uhr Beratungen in der Jugendberufsagentur in Potsdam statt. Wir bitten um telefonische Terminabstimmung, um ausreichend Zeit für jeden Interessenten zu haben:

Telefon: 033207 34-211 oder -325.

Veranstaltungsort: Jugendberufsagentur Potsdam, Raum 101, Horstweg 96, 14478 Potsdam.

Jeden Donnerstag von 9:00 bis 16:00 Uhr findet die Lehrstellenberatungen für Schüler und Eltern sowie für Geflüchtete zu Qualifizierung, Ausbildung und Arbeit im Handwerk in der Jugendberufsagentur Potsdam, Raum 101, Horstweg 96, 14478 Potsdam, statt.

Beratung zu Meister- und Fortbildungskursen sowie zu Fördermöglichkeiten

Die Bildungsberater der Handwerkskammer Potsdam informieren zu allen Meisterlehrgängen und Weiterbildungsangeboten sowie zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, z.B. das Meister-BAföG. Die Termine sind für alle Interessierten kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Info-Telefon für Fragen vorab: Tel.: 033207 34-105.

Termin: Dienstag, 10. März, 16:00 bis 18:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung Götz, Am Mühlenberg 15, Groß Kreutz

Termin: Mittwoch, 18. März, 17:00 bis 19:00 Uhr

Veranstaltungsort: Kreishandwerkerschaft Havelland, Waldemarstraße 15a, Nauen

Termin: Donnerstag, 19. März, 16:00 bis 18:00 Uhr

Veranstaltungsort: Handwerkskammer Potsdam, Besucheradresse: Ahornstraße 18, 14482 Potsdam-Babelsberg

Betriebsberatung vor Ort

Um die Wege für Mitgliedsbetriebe kurz zu halten, hat die Handwerkskammer Potsdam Sprechtage in den Kreishandwerkerschaften eingerichtet. Betriebsberater der Handwerkskammer Potsdam informieren in den Räumen der Kreishandwerkerschaften kompetent und unbürokratisch zu Fragen der Existenzgründung, der Unternehmensführung, der Finanzierung oder der Betriebsübergabe. Terminabsprachen sind über die entsprechende Kreishandwerkerschaft oder über das Sekretariat der Abteilung Betriebsberatung/Wirtschaftsförderung, Dagmar Grüner, Telefon: 0331 3703-300, möglich.

Für Mitgliedsbetriebe ist die Beratung kostenfrei.

Termin: Montag, 2. März, 8:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Belzig, Sankt-Annen-Straße 28, Brandenburg an der Havel, (Telefon: 03381 5265-0)

Termin: Mittwoch, 4. März, 8:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Havelland, Waldemarstraße 15a, Nauen

(Telefon: 03321 442711)

Termin: Mittwoch, 4. März, 9:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin, Karl-Gustav-Straße 4, Neuruppin

(Telefon: 03391 821801)

Termin: Montag, 9. März, 9:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Oberhavel, Havelstraße 19, Oranienburg

(Telefon: 03301 56427)

Termin: Mittwoch, 11. März, 8:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Teltow-Fläming, Am Heideland 2, Jüterbog

(Telefon: 03372 4207-0)

Termin: Montag, 16. März, 8:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Belzig, Sankt-Annen-Straße 28, Brandenburg an der Havel, (Telefon: 03381 5265-0)

Termin: Mittwoch, 18. März, 8:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Havelland, Waldemarstraße 15a, Nauen

(Telefon: 03321 442711)

Termin: Mittwoch, 18. März, 9:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin, Karl-Gustav-Straße 4, Neuruppin

(Telefon: 03391 821801)

Termin: Montag, 23. März, 9:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Oberhavel, Havelstraße 19, Oranienburg

(Telefon: 03301 56427)

Termin: Mittwoch, 25. März, 8:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Teltow-Fläming, Am Heideland 2, Jüterbog

(Telefon: 03372 4207-0)

Termin: Montag, 30. März, 8:00 bis 15:30 Uhr

Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Belzig, Sankt-Annen-Straße 28, Brandenburg an der Havel, (Telefon: 03381 5265-0)

Die Außenstelle der Handwerkskammer Potsdam in Perleberg (Prignitz), Bahnhofsplatz 8, ist täglich besetzt. Kontakt für Handwerksbetriebe: Betriebsberaterin Undine Ebert, Tel.: 0331 3703-136

Rentenberatung für Handwerker

Persönliche Beratung für Handwerker zur Rentenkontenklärung durch

Siegfried Müller, Versicherungsberater der Deutschen Rentenversicherung (Bund). Um Voranmeldung wird gebeten, Telefon +49 331 3703-300,

Dagmar Grüner. Die Beratung ist kostenfrei.

Termin: Mittwoch, 18. März, 15:00 bis 18:00 Uhr, Raum 012

Handwerkskammer Potsdam/Zentrum für Gewerbeförderung (OT Götz),

Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz (Havel)

Veranstalter: Handwerkskammer Potsdam

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen.

Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

www.hwk-potsdam.de